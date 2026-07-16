"Були погрози". Валевська чесно про скандальний виступ на Антимайдані

Співачка Наталія Валевська вперше відверто висловилася про свій резонансний виступ на Антимайдані. Артистка заявила, що діяла під тиском.

Що сказала Валевська про виступ на Антимайдані

За словами артистки, вона шкодує, що взагалі тоді перебувала в країні. Ба більше, на її адресу лунали погрози.

"Було б класно, якби взагалі мене не було тоді в країні, щоб не підіймалась та слухавка. Але деякі речі приходять з часом, і якщо чинна влада використовує якісь інструменти… Були погрози, одним словом", - сказала вона.

Артистка розповіла, що тоді відчувала реальну небезпеку.

"Навіть не знаю, як би я зараз в подібній ситуації, що робила б. Це важко, коли ти чуєш певні фрази на свою адресу і розумієш, що ці люди не жартують. Тут дуже важко зробити якийсь вибір. Ну просто де б ти не була, людину можуть ліквідувати", - зазначила вона.

Валевська пояснила свій виступ на Антимайдані (фото: РБК-Україна)

Артистка чесно відповіла, чи було рішення про виступ її власною ініціативою.

"Ні, це зовсім не моє рішення", - наголосила вона.

Наталія зазначила, що сьогодні зосереджена на теперішніх реаліях, а не минулому.

"Я ще, можливо, не на тому рівні, щоб давати оцінку всьому. Це дуже серйозні речі. Ми зараз живемо, ми повинні зосередитися на тому, що маємо сьогодні. Як я особисто дію сьогодні, що я роблю сьогодні", - сказала вона.

Співачка сподівається, що колись зможе полегшити свій душевний тягар.

"Якщо Бог дасть так, що прийде час і можна буде розказати й назвати, це було б дуже добре. Можливо, це якось полегшить мій душевний тягар", - додала вона.

Наталія Валевська розповіла про погрози (фото: РБК-Україна)

"Я тут не для того, щоб залучати електорат"

Крім того, співачка зізналася, що періодично отримувала пропозиції про співпрацю з політичними силами. Однак вона щоразу відмовлялася.

"Дивіться, для чого політиці популярна людина? Щоб залучити електорат. А я тут не для того, щоб залучати просто електорат", - зазначила вона.

Нині Наталія зосереджена на музичній діяльності та допомозі людям. Вона активно виступає на благодійних заходах в Україні та за кордоном, підтримує не лише піснями, а й словом та ділом.

"Поки я тут і вже маю певний життєвий бекграунд, то бачу, що повинна кожного дня робити щось хороше. Це моя задача на цей момент часу", - підсумувала вона.