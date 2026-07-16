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"Были угрозы". Валевская честно о скандальном выступлении на Антимайдане

20:35 16.07.2026 Чт
3 мин
Певица сообщила, что решение об участии принимала не она
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Были угрозы". Валевская честно о скандальном выступлении на Антимайдане Наталья Валевская (фото: РБК-Украина)
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Певица Наталья Валевская впервые откровенно высказалась о своем резонансном выступлении на Антимайдане. Артистка заявила, что действовала под давлением.

Об этом она рассказала интервью РБК-Украина.

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Что сказала Валевская о выступлении на Антимайдане

По словам артистки, она сожалеет, что вообще находилась тогда в стране. Более того, в ее адрес звучали угрозы.

"Было бы классно, если бы вообще меня не было тогда в стране, чтобы не поднималась трубка. Но некоторые вещи приходят со временем, и если действующая власть использует какие-то инструменты... Были угрозы, одним словом", - сказала она.

Артистка рассказала, что тогда ощущала реальную опасность.

"Даже не знаю, как бы я сейчас в подобной ситуации, что делала бы. Это тяжело, когда ты слышишь определенные фразы в свой адрес и понимаешь, что эти люди не шутят. Здесь очень трудно сделать какой-то выбор. Ну просто где бы ты ни был, человека могут ликвидировать", - отметила она.

&quot;Были угрозы&quot;. Валевская честно о скандальном выступлении на АнтимайданеВалевская объяснила свое выступление на Антимайдане (фото: РБК-Украина)

Артистка честно ответила, было ли решение о выступлении ее собственной инициативой.

"Нет, это совсем не мое решение", - подчеркнула она.

Наталья отметила, что сегодня сосредоточена на нынешних реалиях, а не прошлом.

"Я еще, возможно, не на том уровне, чтобы давать оценку всему. Это очень серьезные вещи. Мы сейчас живем, мы должны сосредоточиться на том, что есть сегодня. Как я лично действую сегодня, что я делаю сегодня", - сказала она.

Певица надеется, что когда-нибудь сможет облегчить свое душевное бремя.

"Если Бог даст так, что придет время и можно будет рассказать и назвать, это было бы очень хорошо. Возможно, это как-то облегчит мое душевное бремя", - добавила она.

&quot;Были угрозы&quot;. Валевская честно о скандальном выступлении на АнтимайданеНаталья Валевская рассказала об угрозах (фото: РБК-Украина)

"Я здесь не для того, чтобы привлекать электорат"

Кроме того, певица призналась, что периодически получала предложения о сотрудничестве с политическими силами. Однако она каждый раз отказывалась.

"Смотрите, зачем политике популярный человек? Чтобы привлечь электорат. А я здесь не для того, чтобы привлекать просто электорат", - отметила она.

Сейчас Наталья сосредоточена на музыкальной деятельности и помощи людям. Она активно выступает на благотворительных мероприятиях в Украине и за границей, поддерживает не только песнями, но словом и делом.

"Пока я здесь и уже у меня есть определенный жизненный бэкграунд, то вижу, что должна каждый день делать что-то хорошее. Это моя задача на данный момент времени", - подытожила она.

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