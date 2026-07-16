"Були погрози". Валевська чесно про скандальний виступ на Антимайдані

Що сказала Валевська про виступ на Антимайдані

За словами артистки, вона шкодує, що взагалі тоді перебувала в країні. Ба більше, на її адресу лунали погрози.

"Було б класно, якби взагалі мене не було тоді в країні, щоб не підіймалась та слухавка. Але деякі речі приходять з часом, і якщо чинна влада використовує якісь інструменти… Були погрози, одним словом", - сказала вона.

Артистка розповіла, що тоді відчувала реальну небезпеку.

"Навіть не знаю, як би я зараз в подібній ситуації, що робила б. Це важко, коли ти чуєш певні фрази на свою адресу і розумієш, що ці люди не жартують. Тут дуже важко зробити якийсь вибір. Ну просто де б ти не була, людину можуть ліквідувати", - зазначила вона.

Валевська пояснила свій виступ на Антимайдані (фото: РБК-Україна)

Артистка чесно відповіла, чи було рішення про виступ її власною ініціативою.

"Ні, це зовсім не моє рішення", - наголосила вона.

Наталія зазначила, що сьогодні зосереджена на теперішніх реаліях, а не минулому.

"Я ще, можливо, не на тому рівні, щоб давати оцінку всьому. Це дуже серйозні речі. Ми зараз живемо, ми повинні зосередитися на тому, що маємо сьогодні. Як я особисто дію сьогодні, що я роблю сьогодні", - сказала вона.

Співачка сподівається, що колись зможе полегшити свій душевний тягар.

"Якщо Бог дасть так, що прийде час і можна буде розказати й назвати, це було б дуже добре. Можливо, це якось полегшить мій душевний тягар", - додала вона.

Наталія Валевська розповіла про погрози (фото: РБК-Україна)

"Я тут не для того, щоб залучати електорат"

Крім того, співачка зізналася, що періодично отримувала пропозиції про співпрацю з політичними силами. Однак вона щоразу відмовлялася.

"Дивіться, для чого політиці популярна людина? Щоб залучити електорат. А я тут не для того, щоб залучати просто електорат", - зазначила вона.

Нині Наталія зосереджена на музичній діяльності та допомозі людям. Вона активно виступає на благодійних заходах в Україні та за кордоном, підтримує не лише піснями, а й словом та ділом.

"Поки я тут і вже маю певний життєвий бекграунд, то бачу, що повинна кожного дня робити щось хороше. Це моя задача на цей момент часу", - підсумувала вона.