Яценко з хору "Гомін" довів до сліз піснею про Київ (відео)

У Києві відбувся концерт популярного хору "Гомін", який підкорив українців "вірусними" відео. Під час виступу соліст колективу Вадим Яценко виконав пісню "Києве мій" та не стримував емоції.

Як повідомляє РБК-Україна , відео з щемливим моментом на своїй сторінці у Facebook опублікувала журналістка Соня Кошкіна.

Як виступив хор "Гомін"

На опублікованих кадрах видно, як Яценко виконує рядки з культової пісні композитора Ігоря Шамо на слова поета Дмитра Луценка, яку було створено у 1962 році. Соліст розчулено витирав сльози та зірвав овації.

"Під "Києве мій" плакала більша частина зали. Включно з самим Вадимом Яценком. Там неможливо було по-іншому. Настільки це щиро, сильно, про велику любов, яка піснею переходить від покоління до покоління. Була вчора дуже щасливою", - написала Кошкіна.

Виконання пісні про Київ вразило і користувачів. У коментарях під відео вони пишуть:

"Чудово! Я не киянка, але плакала, немов скажена. Це і моє місто, що з'єднує всіх українців"

"Знаєте, коли спів Вадима доводить до сліз, то це шедевр, його просто треба відчути, на жаль не всім дано. "Гомін", ви заполонили наші душі, ми вас любимо і слухаємо кожного дня"

"Обожнюю! Така щира, душевна і харизматична людина"

"Дуже душевно, щиро, без пафосу"

"Які вони талановиті!! Браво!".

Що відомо про хор "Гомін"

Художнім керівником колективу є Вадим Яценко - лауреат всеукраїнських конкурсів і виконавець, чиї емоційні виступи неодноразово ставали вірусними у соцмережах. Хор "Гомін" відомий сучасними інтерпретаціями класичних творів і активною участю в культурному житті України.

Нещодавно Євген Рибчинський висловився щодо скандалу з хором "Гомін", який без дозволу виконав твори його батька.

"Це недопрацювання не тих, хто співає, а тих, хто керує. Це ж муніципальний хор. Він не належить тому хлопцю Вадіку, який співає. Яценко просто виконавець, причому блискучий виконавець", - зазначив він і додав, що конфлікт вже вирішено.