Даша Квіткова та Володимир Бражко одружилися: весільні фото

Яким було весілля Квіткової та Бражка

На оприлюдненому відео можна побачити, як пара ніжно цілується, обмінюється обручками та насолоджується моментами свята в оточенні гостей. Атмосфера церемонії була теплою та емоційною, а самі молодята не приховували своїх почуттів.

Особливу роль під час весілля виконав син Квіткової Лев. Хлопчик став маленьким помічником молодят і був поруч у найважливіший момент, коли вони обмінювалися обручками.

Яким було весілля Квіткової та Бражка (фото: instagram.com/kvittkova)

Для урочистої події Даша обрала білу сукню з відкритими плечима та довгою фатою, а Володимир постав перед гостями у класичному чорному смокінгу з метеликом. Образи молодят були стриманими й елегантними.

Згодом Даша змінила пишний наряд на блискучу мінісукну білого кольору. У підписі до спільної публікації закохані лаконічно повідомили про новий етап у своєму житті.

"Чоловік та дружина", - підписала кадри пара.

Весілля Квіткової та Бражка (фото: instagram.com/kvittkova)

Що відомо про стосунки Квіткової та Бражка

Нагадаємо, для блогерки це другий шлюб. Перед цим вона була заміжня за Нікитою Добриніним, від якого виховує сина. Пара зустрілася на "Холостяку".

Про роман з Бражком стало відомо навесні минулого року. Влітку закохані перестали приховувати свої почуття та підтвердили, що перебувають у стосунках.

У вересні Даша та Володимир оголосили про заручини. Згодом у мережі почали з'являтися чутки про таємне весілля після того, як блогерка продемонструвала паспорт з новим прізвищем.

Пізніше Квіткова пояснила, що офіційно вони ще не стали подружжям, а підготовка до весільної церемонії триває. На початку червня блогерка ефектно відгуляла дівич-вечір.