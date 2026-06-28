RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота

Даша Квиткова и Владимир Бражко поженились: свадебные фото

12:46 28.06.2026 Вс
2 мин
Влюбленные показали самые трогательные моменты церемонии
aimg Сюзанна Аль Мариди
Квиткова и Бражко (фото: instagram.com/vova.brazhko)

Блогерша Даша Квиткова и футболист Владимир Бражко официально стали мужем и женой. Влюбленные поделились совместной корреспонденцией в соцсетях, в которой показали яркие моменты церемонии.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Instagram .

Больше интересного: Квиткова растрогала признанием об отношениях сына с Бражком

Какой была свадьба Квитковой и Бражка

На обнародованном видео можно увидеть, как пара нежно целуется, обменивается кольцами и наслаждается моментами праздника в окружении гостей. Атмосфера церемонии была теплой и эмоциональной, а сами молодожены не скрывали своих чувств.

Особую роль во время свадьбы исполнил сын Квитковой Лев. Мальчик стал маленьким помощником молодоженов и был рядом в самый важный момент, когда они обменивались кольцами.

Какой была свадьба Квитковой и Бражка (фото: instagram.com/kvittkova)

Для торжественного события Даша выбрала белое платье с открытыми плечами и длинной фатой, а Владимир предстал перед гостями в классическом черном смокинге с бабочкой. Образы молодоженов были сдержанными и элегантными.

Впоследствии Даша сменила пышный наряд на блестящее мини-платье белого цвета. В подписи к совместной публикации влюбленные лаконично сообщили о новом этапе своей жизни.

"Муж и жена", - подписала кадры пара.

Свадьба Квитковой и Бражка (фото: instagram.com/kvittkova)

Что известно об отношениях Квитковой и Бражка

Напомним, для блогерши это второй брак. Перед этим она была замужем за Никитой Добрыниным, от которого воспитывает сына. Пара встретилась на "Холостяке".

О романе с Бражком стало известно весной прошлого года. Летом влюбленные перестали скрывать свои чувства и подтвердили, что находятся в отношениях.

В сентябре Даша и Владимир объявили о помолвке . Впоследствии в сети начали появляться слухи о тайной свадьбе после того, как блоггер продемонстрировала паспорт с новой фамилией .

Позже Квиткова объяснила, что официально они еще не стали супругами, а подготовка к свадебной церемонии продолжается. В начале июня блогерша эффектно отыграла девичник .

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнесаДаша КвитковаЗвезды шоу-бизнесаЗвёзды