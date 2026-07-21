ua en ru
Вт, 21 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Шоу бізнес »

У ДТП трагічно загинула юна зірка "Ґодзілли" Кейлі Готтл: що відомо

20:36 21.07.2026 Вт
3 хв
18-річна акторка була пасажиркою автомобіля, який потрапив в аварію
aimg Сюзанна Аль Маріді
У ДТП трагічно загинула юна зірка "Ґодзілли" Кейлі Готтл: що відомо Кейлі Готтл (кадр з фільму "Ґодзілла і Конґ: Нова імперія")
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Американська акторка Кейлі Готтл, яка прославилася роллю Джії у фільмах "Годзілла проти Конга" та "Годзілла і Конг: Нова імперія", трагічно загинула у 18 років. Дівчина потрапила в автомобільну аварію в американському штаті Меріленд.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на TMZ.

Читайте також: Помер зірка "Дивовижної місіс Мейзел" Джош Грізетті

Як померла Кейлі Готтл

Про смерть дівчини розповів її батько Джошуа Готтл. ДТП сталася вранці у вівторок, коли Кейлі була пасажиркою автомобіля Honda Accord 1995 року випуску.

Повідомляється, що за кермом перебував 19-річний хлопець. Він з’їхав з дороги в окрузі Фредерік, штат Меріленд, після чого автомобіль врізався у придорожню канаву.

Правоохоронці розслідують обставини аварії. Попередньо одним з можливих факторів може бути перевищення швидкості.

У ДТП трагічно загинула юна зірка &quot;Ґодзілли&quot; Кейлі Готтл: що відомоКейлі Готтл загинула (кадр з фільму "Ґодзілла і Конґ: Нова імперія")

В автомобілі перебували троє людей. Водій отримав травми, які не вважаються небезпечними для життя, а ще один пасажир відмовився від медичної допомоги на місці події.

За інформацією офісу шерифа округу Фредерік, на місце аварії прибули правоохоронці, пожежники та рятувальники. Кейлі доправили до медичного закладу, але врятувати її не вдалося.

Батько акторки також вийшов у майже 23-хвилинну пряму трансляцію, де мовою жестів розповів про трагедію. За його словами, представники служб повідомили йому, що серце Кейлі зупинилося дорогою до лікарні.

Біографія та кар'єра Кейлі Готтл

Дівчина народилася в Атланті, штат Джорджія в родині глухих. Вона була ученицею старших класів Texas School for the Deaf в Остіні. У навчальному закладі вже висловилися щодо втрати.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну втрату однієї з наших учениць випускного класу, яка загинула в автомобільній аварії у Фредеріку, штат Меріленд", - йшлося у повідомленні на Facebook.

Там також висловили підтримку родині, друзям та однокласникам акторки.

У ДТП трагічно загинула юна зірка &quot;Ґодзілли&quot; Кейлі Готтл: що відомоБіографія Кейлі Готтл (фото: facebook.com/texasschoolforthedeaf)

Свою акторську кар'єру вона почала ще у дитинстві зі зйомок у рекламних проєктах. У 2021-му Готтл отримала роль Джії у фільмі "Ґодзілла проти Конґа".

Її героїня - дівчина, яка спілкується з Конґа мовою жестів і живе на Острові Черепа разом із персонажкою Ребекки Голл докторкою Ілен Ендрюс.

У 2024 році акторка повернулася до цієї ролі у стрічці "Годзілла і Конг: Нова імперія". Після цієї роботи її номінували на премію "Сатурн" як найкращу молоду акторку.

Також дівчина з’явилася у перезапуску серіалу "Magnum P.I.", де зіграла персонажку Джун.

Вас також може зацікавити:

Раптово помер Сем Нілл з "Парку Юрського періоду"

Не стало зірки "Поліцейської академії" Пітер Ван Нордена

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Голлівуд Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Актори
Новини
Німеччина та Британія таємно створюють новітні ракети для ураження РФ, - ЗМІ
Німеччина та Британія таємно створюють новітні ракети для ураження РФ, - ЗМІ
Аналітика
Без "єОселі" деякі девелопери збанкрутували би: інтерв'ю керівника "Укрфінжитла"
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Без "єОселі" деякі девелопери збанкрутували би: інтерв'ю керівника "Укрфінжитла"