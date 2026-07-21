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В ДТП трагически погибла юная звезда "Годзиллы" Кэйли Хоттл: что известно

20:36 21.07.2026 Вт
3 мин
18-летняя актриса была пассажиркой автомобиля, который попал в аварию
aimg Сюзанна Аль Мариди
В ДТП трагически погибла юная звезда "Годзиллы" Кэйли Хоттл: что известно Кэйли Хоттл (кадр из фильма "Годзилла и Конг: Новая империя")
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Американская актриса Кэйли Хоттл, прославившаяся ролью Джии в фильмах "Годзилла против Конга" и "Годзилла и Конг: Новая империя", трагически погибла в 18 лет. Девушка попала в автомобильную аварию в американском штате Мэриленд.

Детальнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TMZ.

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Как умерла Кэйли Хоттл

О смерти девушки рассказал ее отец Джошуа Хоттл. ДТП произошло утром во вторник, когда Кейли была пассажиркой автомобиля Honda Accord 1995 года выпуска.

Сообщается, что за рулем находился 19-летний парень. Он съехал с дороги в округе Фредерик, штат Мэриленд, после чего автомобиль врезался в придорожную канаву.

Правоохранители расследуют обстоятельства аварии. Предварительно одним из возможных факторов может быть превышение скорости.

В ДТП трагически погибла юная звезда &quot;Годзиллы&quot; Кэйли Хоттл: что известноКэйли Хоттл погибла (фото: кадр из фильма Годзилла и Конг: Новая империя")

В автомобиле находились три человека. Водитель получил травмы, не считающиеся опасными для жизни, а еще один пассажир отказался от медицинской помощи на месте происшествия.

По информации офиса шерифа округа Фредерик, на место прибыли правоохранители, пожарные и спасатели. Кейли доставили в медицинское учреждение, однако спасти ее не удалось.

Отец актрисы также вышел в почти 23-минутную прямую трансляцию, где на языке жестов рассказал о трагедии. По его словам, представители служб сообщили ему, что сердце Кейли остановилось по дороге в больницу.

Биография и карьера Кэйли Хоттл

Девушка родилась в Атланте, штат Джорджия в семье глухих. Она была ученицей старших классов Texas School for the Deaf в Остине. В учебном заведении уже высказались по поводу потери.

"С глубокой грустью мы сообщаем о трагической потере одной из наших учениц выпускного класса, погибшей в автомобильной аварии во Фредерике, штат Мэриленд", - говорилось в сообщении на Facebook.

Там также выразили поддержку семье, друзьям и одноклассникам актрисы.

В ДТП трагически погибла юная звезда &quot;Годзиллы&quot; Кэйли Хоттл: что известноБиография Кэйли Хоттл (фото: facebook.com/texasschoolforthedeaf)

Свою актерскую карьеру она начала еще в детстве со съемок в рекламных проектах. В 2021-м Хоттл получила роль Джии в фильме "Годзилла против Конга".

Ее героиня - девушка, которая общается с Конго на языке жестов и живет на Острове Черепа вместе с персонажкой Ребекки Голл докторшей Илен Эндрюс.

В 2024 году актриса вернулась к этой роли в ленте "Годзилла и Конг: Новая империя". После этой работы ее номинировали на премию "Сатурн" как лучшую молодую актрису.

Также девушка появилась в перезапуске сериала "Magnum PI", где сыграла персонаж Джун.

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