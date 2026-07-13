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Помер зірка "Дивовижної місіс Мейзел" Джош Грізетті: друг розкрив болісну причину

16:52 13.07.2026 Пн
2 хв
Обставини трагедії шокували рідних актора
aimg Сюзанна Аль Маріді
Помер зірка "Дивовижної місіс Мейзел" Джош Грізетті: друг розкрив болісну причину Джош Грізетті (фото: Getty Images)
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Американський актор театру й телебачення Джош Грізетті, відомий за роллю у серіалі "Дивовижна місіс Мейзел", раптово помер у 44 роки. За словами його друга, він самотужки відібрав власне життя.

Як повідомляє РБК-Україна, більше про трагедію розповів колега Роб Макклюр в Instagram.

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Що відомо про смерть

Макклюр опублікував емоційний допис, у якому поділився болем від втрати. За його словами, актор наклав на себе руки у п’ятницю.

"Я ще не готовий навіть намагатися це зрозуміти. Моє серце зараз із його дружиною Маккензі та родиною, які намагаються пережити цю реальність", - написав він.

Також актор пригадав роки їхньої дружби та спільної роботи.

"Одні з моїх найулюбленіших спогадів пов’язані саме з ним: ми роками грали братів на сцені, я бачив, як він надихав студентів, а також мав честь бути свідком на його весіллі”, - зазначив Макклюр.


Наприкінці звернення він додав, що вони з дружиною не можуть оговтатися від втрати.

"Ми з Меггі невимовно розбиті. Спільноти по всьому світу вже ніколи не будуть такими без нього. Ми любимо тебе, Джош. Це катастрофічна втрата. Інформацію про церемонію прощання повідомимо згодом", - написав друг актора.

Інших подробиць щодо обставин смерті Грізетті наразі не оприлюднили.

Помер зірка &quot;Дивовижної місіс Мейзел&quot; Джош Грізетті: друг розкрив болісну причинуГрізетті помер у 44 роки (кадр з фільму "Хороша боротьба")

Чим запам’ятався Джош Грізетті

Найбільшу популярність актор здобув завдяки ролі Ральфа Емерсона у п’ятому сезоні серіалу "Дивовижна місіс Мейзел".

Також він зіграв у комедійному серіалі "Лицарі процвітання” (The Knights of Prosperity), де працював разом з Доналом Логом та Софією Вергарою.

Окрім роботи на телебаченні, Грізетті був відомим бродвейським актором і викладачем музичного театру. Йому було 44 роки.

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