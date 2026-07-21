У ДТП трагічно загинула юна зірка "Ґодзілли" Кейлі Готтл: що відомо

Як померла Кейлі Готтл

Про смерть дівчини розповів її батько Джошуа Готтл. ДТП сталася вранці у вівторок, коли Кейлі була пасажиркою автомобіля Honda Accord 1995 року випуску.

Повідомляється, що за кермом перебував 19-річний хлопець. Він з’їхав з дороги в окрузі Фредерік, штат Меріленд, після чого автомобіль врізався у придорожню канаву.

Правоохоронці розслідують обставини аварії. Попередньо одним з можливих факторів може бути перевищення швидкості.

Кейлі Готтл загинула (кадр з фільму "Ґодзілла і Конґ: Нова імперія")

В автомобілі перебували троє людей. Водій отримав травми, які не вважаються небезпечними для життя, а ще один пасажир відмовився від медичної допомоги на місці події.

За інформацією офісу шерифа округу Фредерік, на місце аварії прибули правоохоронці, пожежники та рятувальники. Кейлі доправили до медичного закладу, але врятувати її не вдалося.

Батько акторки також вийшов у майже 23-хвилинну пряму трансляцію, де мовою жестів розповів про трагедію. За його словами, представники служб повідомили йому, що серце Кейлі зупинилося дорогою до лікарні.

Біографія та кар'єра Кейлі Готтл

Дівчина народилася в Атланті, штат Джорджія в родині глухих. Вона була ученицею старших класів Texas School for the Deaf в Остіні. У навчальному закладі вже висловилися щодо втрати.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну втрату однієї з наших учениць випускного класу, яка загинула в автомобільній аварії у Фредеріку, штат Меріленд", - йшлося у повідомленні на Facebook.

Там також висловили підтримку родині, друзям та однокласникам акторки.

Біографія Кейлі Готтл (фото: facebook.com/texasschoolforthedeaf)

Свою акторську кар'єру вона почала ще у дитинстві зі зйомок у рекламних проєктах. У 2021-му Готтл отримала роль Джії у фільмі "Ґодзілла проти Конґа".

Її героїня - дівчина, яка спілкується з Конґа мовою жестів і живе на Острові Черепа разом із персонажкою Ребекки Голл докторкою Ілен Ендрюс.

У 2024 році акторка повернулася до цієї ролі у стрічці "Годзілла і Конг: Нова імперія". Після цієї роботи її номінували на премію "Сатурн" як найкращу молоду акторку.

Також дівчина з’явилася у перезапуску серіалу "Magnum P.I.", де зіграла персонажку Джун.