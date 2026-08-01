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Євген Карась одружився: командир батальйону "Рейд" повінчався з відомою акторкою (фото)

15:38 01.08.2026 Сб
2 хв
Після церемонії вінчання молодята не вирушили у традиційну весільну подорож
aimg Наталя Крижанівська
Євген Карась (фото: instagram.com/karas.yevgen)

Командир 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" Євген Карась одружився зі своєю коханою, акторкою театру Cult Катериною Шведенко. Про радісну подію стало відомо після того, як у мережі з'явилися фото з вінчання.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на допис зі сторінки Facebook лідера політичної партії "Братство" Дмитра Корчинського.

Євген Карась і Катерина Шведенко повінчалися

Церемонія вінчання відбулася 31 липня. За словами Корчинського, який був серед гостей, після короткого святкування молодята не поїхали у звичну весільну подорож, а вирушили на фронт.

"Був сьогодні на вінчанні Євгена Карася та Катерини Шведенко. Після цього коротке святкування і увечері молоді відбули у весільну подорож на фронт. Все було добре", - написав він.

На оприлюднених світлинах видно, що Карась залишився вірним військовій службі навіть у день весілля - замість класичного костюма він був у військовій формі.

Який вигляд мала наречена і що відомо про їхні стосунки

Для церемонії Катерина Шведенко обрала довгу білу мереживну сукню та класичну фату. Образ акторка доповнила легкою укладкою з м'якими локонами та стриманим макіяжем у натуральних відтінках.

Із соцмереж Шведенко відомо, що їхні стосунки з Євгеном Карасем тривають понад два роки. У липні минулого року акторка публічно привітала військового з річницею їхніх стосунків, написавши, що саме він є "найщасливішим чоловіком у світі".

Тепер пара зробила ще один важливий крок у своєму житті, поєднавши свої долі вінчанням.

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