Евгений Карась женился: командир батальона "Рейд" обвенчался с известной актрисой (фото)

Евгений Карась и Екатерина Шведенко обвенчались

Церемония венчания прошла 31 июля. По словам Корчинского, который был среди гостей, после короткого празднования молодожены не поехали в обычное свадебное путешествие, а отправились на фронт.

"Был сегодня на венчании Евгения Карася и Екатерины Шведенко. После этого короткое празднование и вечером молодежи отправились в свадебное путешествие на фронт. Все было хорошо", - написал он.

На опубликованных фотографиях видно, что Карась остался верен военной службе даже в день свадьбы - вместо классического костюма он был в военной форме.

Как выглядела невеста и что известно об их отношениях

Для церемонии Екатерина Шведенко выбрала длинное белое кружевное платье и классическую фату. Образ актриса дополнила легкой укладкой с мягкими локонами и сдержанным макияжем в натуральных оттенках.

Из соцсетей Шведенко известно, что их отношения с Евгением Карасем продолжаются более двух лет. В июле прошлого года актриса публично поздравила военного с годовщиной их отношений, написав, что именно он является "самым счастливым мужчиной в мире".

Теперь пара сделала еще один важный шаг в своей жизни, соединив свои судьбы венчанием.