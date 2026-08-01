Евгений Карась женился: командир батальона "Рейд" обвенчался с известной актрисой (фото)

Командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" Евгений Карась женился на своей любимой, актрисе театра Cult Екатерине Шведенко. О радостном событии стало известно после того, как в сети появились фото из венчания.
Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на сообщение со страницы Facebook лидера политической партии "Братство" Дмитрия Корчинского.
Церемония венчания прошла 31 июля. По словам Корчинского, который был среди гостей, после короткого празднования молодожены не поехали в обычное свадебное путешествие, а отправились на фронт.
"Был сегодня на венчании Евгения Карася и Екатерины Шведенко. После этого короткое празднование и вечером молодежи отправились в свадебное путешествие на фронт. Все было хорошо", - написал он.
На опубликованных фотографиях видно, что Карась остался верен военной службе даже в день свадьбы - вместо классического костюма он был в военной форме.
Для церемонии Екатерина Шведенко выбрала длинное белое кружевное платье и классическую фату. Образ актриса дополнила легкой укладкой с мягкими локонами и сдержанным макияжем в натуральных оттенках.
Из соцсетей Шведенко известно, что их отношения с Евгением Карасем продолжаются более двух лет. В июле прошлого года актриса публично поздравила военного с годовщиной их отношений, написав, что именно он является "самым счастливым мужчиной в мире".
Теперь пара сделала еще один важный шаг в своей жизни, соединив свои судьбы венчанием.