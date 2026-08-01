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Евгений Карась женился: командир батальона "Рейд" обвенчался с известной актрисой (фото)

15:38 01.08.2026 Сб
2 мин
После церемонии венчания молодожены не отправились в традиционное свадебное путешествие
aimg Наталия Крижановская
Евгений Карась (фото: instagram.com/karas.yevgen)

Командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" Евгений Карась женился на своей любимой, актрисе театра Cult Екатерине Шведенко. О радостном событии стало известно после того, как в сети появились фото из венчания.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на сообщение со страницы Facebook лидера политической партии "Братство" Дмитрия Корчинского.

Евгений Карась и Екатерина Шведенко обвенчались

Церемония венчания прошла 31 июля. По словам Корчинского, который был среди гостей, после короткого празднования молодожены не поехали в обычное свадебное путешествие, а отправились на фронт.

"Был сегодня на венчании Евгения Карася и Екатерины Шведенко. После этого короткое празднование и вечером молодежи отправились в свадебное путешествие на фронт. Все было хорошо", - написал он.

На опубликованных фотографиях видно, что Карась остался верен военной службе даже в день свадьбы - вместо классического костюма он был в военной форме.

Как выглядела невеста и что известно об их отношениях

Для церемонии Екатерина Шведенко выбрала длинное белое кружевное платье и классическую фату. Образ актриса дополнила легкой укладкой с мягкими локонами и сдержанным макияжем в натуральных оттенках.

Из соцсетей Шведенко известно, что их отношения с Евгением Карасем продолжаются более двух лет. В июле прошлого года актриса публично поздравила военного с годовщиной их отношений, написав, что именно он является "самым счастливым мужчиной в мире".

Теперь пара сделала еще один важный шаг в своей жизни, соединив свои судьбы венчанием.

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