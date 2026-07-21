"Ейфорія" повертається: HBO готує спеціальний випуск про створення культового серіалу

Що покажуть у новому випуску

Спецвипуск отримав назву "Ейфорія: Погляд назад". Його прем'єра запланована на 24 липня на HBO Max.

Це не новий епізод і не продовження історії головних героїв. Глядачам покажуть, як створювали серіал, який уперше вийшов на екрани ще 2019 року. У випуску з'являться архівні інтерв'ю з акторами, кадри зі знімального майданчика та моменти, які залишалися за лаштунками.

Фанати зможуть побачити молодих Зендаю, Сідні Суїні та Джейкоба Елорді на початку їхньої кар'єри в серіалі. Також у випуску покажуть інтерв'ю з Хантер Шафер та Ангусом Клаудом. Частина матеріалів була записана ще до того, як "Ейфорія" стала одним із найпомітніших серіалів HBO

Окрему увагу приділять тому, як змінювалися актори та сам серіал протягом років. У спецвипуску покажуть моменти зі зйомок, святкування команди та емоційні кадри з останнього етапу роботи над шоу.

Як "Ейфорія" змінила кар'єри зірок

За роки існування серіал став справжнім стартовим майданчиком для молодих акторів. Зендая, Сідні Суїні та Джейкоб Елорді після успіху "Ейфорії" отримали великі ролі в голлівудських фільмах і рекламних проєктах.

Зендая зіграла у новому фільмі Крістофера Нолана "Одіссея", а також повернеться на екрани у стрічці "Людина-павук: Новий день". Сідні Суїні продовжила активно зніматися в кіно та стала обличчям масштабних рекламних кампаній. Джейкоб Елорді, своєю чергою, зіграв разом із Марго Роббі у фільмі "Грозовий перевал".

Третій сезон "Ейфорії" завершився 31 травня 2026 року. Фінальний епізод тривав близько 93 хвилин і поставив крапку в історії Ру Беннетт у виконанні Зендаї.

Творець серіалу Сем Левінсон також підтвердив, що третій сезон став фінальним.

Тепер HBO вирішила попрощатися з популярним шоу ще одним способом.

"Ейфорія: Погляд назад»"стане своєрідним епілогом, який дозволить шанувальникам згадати шлях серіалу від перших зйомок до масштабного фіналу.