"Эйфория" возвращается: HBO готовит специальный выпуск о создании культового сериала

Что покажут в новом выпуске

Спецвыпуск получил название "Эйфория: Взгляд назад". Его премьера запланирована на 24 июля на HBO Max.

Это не новый эпизод и не продолжение истории главных героев. Зрителям покажут, как создавали сериал, впервые вышедший на экраны еще в 2019 году. В выпуске появятся архивные интервью с актерами, кадры со съемочной площадки и оставшиеся за кулисами моменты.

Фанаты смогут увидеть молодых Зендаю, Сидни Суини и Джейкоба Элорди в начале их карьеры в сериале. Также в выпуске покажут интервью с Хантером Шафером и Ангусом Клаудом. Часть материалов была записана еще до того, как "Эйфория" стала одним из самых заметных сериалов HBO.

Отдельное внимание будет уделено тому, как менялись актеры и сам сериал на протяжении многих лет. В спецвыпуске покажут моменты съемок, празднование команды и эмоциональные кадры с последнего этапа работы над шоу.

Как "Эйфория" сменила карьеры звезд

За годы существования сериал стал настоящей стартовой площадкой для молодых актеров. Зендая, Сидни Суини и Джейкоб Элорди после успеха Эйфории получили большие роли в голливудских фильмах и рекламных проектах.

Зендая сыграла в новом фильме Кристофера Нолана "Одиссея", а также вернется на экраны в ленте "Человек-паук: Новый день". Сидни Суини продолжила активно сниматься в кино и стала лицом к масштабным рекламным кампаниям. Джейкоб Элорди, в свою очередь, сыграл вместе с Марго Робби в фильме "Грозовой перевал".

Третий сезон "Эйфории" завершился 31 мая 2026 года. Финальный эпизод длился около 93 минут и поставил точку в истории Ру Беннетта в исполнении Зендаи.

Создатель сериала Сэм Левинсон также подтвердил, что третий сезон стал финальным.

Теперь HBO решила попрощаться с популярным шоу еще одним способом.

"Эйфория: Взгляд назад" станет своеобразным эпилогом, который позволит поклонникам вспомнить путь сериала от первых съемок до масштабного финала.