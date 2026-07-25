Голлівуд втратив легендарного режисера: помер творець "Маски" та "Кошмару на вулиці В'язів"

Голлівуд втратив відомого режисера Чака Рассела. Його не стало у віці 74 років. Саме він зняв культову комедію "Маска", яка свого часу зробила Джима Керрі та Кемерон Діас справжніми зірками.
Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на публікацію зі сторінки Warner Bros. Entertainment в Instagram.
Режисера знайшли мертвим у його будинку в Сан-Дієго, Каліфорнія. За даними, які оприлюднили близькі померлого, у середу до помешкання викликали рятувальників через повідомлення про чоловіка без свідомості. Водночас достеменна причина смерті наразі не розголошується.
Чак Рассел народився в штаті Іллінойс і розпочав кар'єру в кіно ще у 1980-х роках. Спочатку він працював продюсером і сценаристом, а згодом почав самостійно знімати фільми.
Його режисерським дебютом стала третя частина знаменитої хорор-франшизи "Кошмар на вулиці В'язів" - "Воїни снів", яка вийшла ще 1987 року.
Пізніше Рассел працював над фільмом "Кляпа", а справжній прорив у його кар'єрі стався у 1994 році після виходу "Маски".
Спочатку студія хотіла зробити "Маску" похмурим фільмом жахів. Однак режисер переконав творців змінити концепцію та перетворити історію на комедію з елементами фантастики.
Рішення виявилося вдалим. "Маска" стала одним із головних хітів 1994 року, зібрала понад 350 мільйонів доларів у прокаті та принесла світову популярність Джиму Керрі й Кемерон Діас. Фільм також отримав номінацію на "Оскар" за візуальні ефекти.
Серед інших відомих робіт Рассела - бойовик "Гумка" з Арнольдом Шварценеггером, трилер "Благослови дитину" та "Цар скорпіонів".
Останньою режисерською роботою Чака Рассела став фільм жахів "Відьомська дошк", який вийшов 2024 року.