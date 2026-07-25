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Голливуд потерял легендарного режиссера: умер создатель "Маски" и "Кошмара на улице Вязов"

17:01 25.07.2026 Сб
2 мин
Благодаря решению режиссера, фильм о Стэнли Ипкинсе стал культовым
aimg Наталия Крижановская
Кадры по культовым фильмам режиссера Чака Рассела (коллаж: РБК-Украина)

Голливуд потерял известного режиссера Чака Рассела. Его не стало в возрасте 74 лет. Именно он снял культовую комедию "Маска", которая в свое время сделала Джима Керри и Кэмерон Диас настоящими звездами.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на публикацию со страницы Warner Bros. Entertainment в Instagram.

Что известно о смерти

Режиссер был найден мертвым в его доме в Сан-Диего, Калифорния. По данным, которые сообщили близкие умершего, в среду в дом вызвали спасателей из-за сообщения о мужчине без сознания. В то же время, подлинная причина смерти пока не разглашается.

Самые известные творения режиссера

Чак Рассел родился в штате Иллинойс и начал карьеру в кино еще в 1980-х годах. Сначала он работал продюсером и сценаристом, а затем начал самостоятельно снимать фильмы.

Его режиссерским дебютом стала треть знаменитой хоррор-франшизы "Кошмар на улице Вязов" - "Воины снов", которая вышла еще в 1987 году.

Позже Рассел работал над фильмом "Кляпа", а настоящий прорыв в его карьере произошел в 1994 году после выхода "Маски".

Что известно о планах Рассела на "Маску"

Сначала студия хотела сделать "Маску" мрачным ужастиком. Однако режиссер убедил творцов изменить концепцию и превратить историю в комедию с элементами фантастики.

Решение оказалось удачным. "Маска" стала одним из главных хитов 1994 года, собрала более 350 миллионов долларов в прокате и принесла мировую известность Джиму Керри и Кэмерон Диас. Фильм также получил номинацию на "Оскар" за визуальные эффекты.

Среди других известных работ Рассела - боевик "Расзывка" с Арнольдом Шварценеггером, триллер "Благослови ребенка" и "Царь скорпионов".

Последней режиссерской работой Чака Рассела стал фильм ужасов "Ведьмская доска", вышедший в 2024 году.

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