Хливнюк з "Бумбоксу" отримав почесне звання від Зеленського: про що мова

Хливнюк отримав Заслуженого артиста

Нагороду він отримав з нагоди Дня Української Державності, який святкують сьогодні, 15 липня.

"За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку", - сказано в офіційному документі.

Разом із Хливнюком відзначили й інших представників культурної сфери. Зокрема, телеведучий Тімур Мірошниченко отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Що відомо про Андрія Хливнюка

Андрій Хливнюк народився в 1979 році у Черкасах.

Закінчив музичну школу за класом акордеона та Черкаський державний бізнес-коледж за спеціальністю графічний дизайнер.

Навчаючись у Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького, розпочав музичну кар’єру в гурті "Мандариновий рай".

Після переїзду до Києва виступав у джазових колективах, а у 2004 році разом з Андрієм Самойлом заснував гурт "Бумбокс", який здобув широку популярність. Серед найвідоміших альбомів гурту - "Меломанія", "Family Бізнес", "Середній Вік" і "Таємний код: Рубікон".

Також працював саунд-продюсером, брав участь в озвученні кінофільмів та реалізовував спільні музичні проєкти.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році вступив до територіальної оборони Києва. Виконання ним пісні "Ой у лузі червона калина" стало вірусним у соцмережах.

У березні 2022 року зазнав поранення під час мінометного обстрілу, після лікування повернувся до служби. У 2023 році став командиром групи аеророзвідки.

У 2024 році відмовився від міжнародної премії імені Сергія Магнітського, пояснивши рішення незгодою з позицією частини лауреатів щодо військової підтримки України.

Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)