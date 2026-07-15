Хлывнюк из "Бумбокса" получил почетное звание от Зеленского: о чем речь

Хлывнюк получил Заслуженного артиста

Награду он получил по случаю Дня Украинской Государственности, который отмечаеют сегодня, 15 июля.

"За значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное исполнение профессиональной обязанности", - говорится в официальном документе.

Вместе с Хлывнюком отметили и других представителей культурной сферы. В частности, телеведущий Тимур Мирошниченко получил орден "За заслуги" ІІІ степени.

Что известно об Андрее Хлывнюке

Андрей Хлывнюк родился в 1979 году в Черкассах.

Окончил музыкальную школу по классу аккордеона и Черкасский государственный бизнес-колледж по специальности графический дизайнер.

Учась в Черкасском национальном университете им. Богдана Хмельницкого начал музыкальную карьеру в группе "Мандариновый рай".

После переезда в Киев выступал в джазовых коллективах, а в 2004 году вместе с Андреем Самойлом основал группу "Бумбокс", которая получила широкую популярность. Среди самых известных альбомов группы - "Меломания", "Family Бизнес", "Средний Век" и "Тайный код: Рубикон".

Также работал саунд-продюсером, участвовал в озвучивании кинофильмов и реализовывал совместные музыкальные проекты.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году вступил в территориальную оборону Киева. Исполнение ним песни "Ой у лузі червона калина" стало вирусным в соцсетях.

В марте 2022 года получил ранение во время минометных обстрелов, после лечения вернулся в службу. В 2023 году стал командиром группы аэроразведки.

В 2024 году отказался от международной премии имени Сергея Магнитского, объяснив решение несогласием с позицией части лауреатов относительно военной поддержки Украины.

Андрей Хлывнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)