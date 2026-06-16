"І зійде крига". Netflix екранізує культовий роман про фігуристку та хокеїста

Про що буде серіал за мотивами Icebreaker

В основі сюжету книги - історія амбітної фігуристки Анастейша Аллен, яка мріє про олімпійське золото. Життя дівчини змінюється через непередбачувані обставини.

Вона змушена ділити льодову арену з Нейтом Гокінсом. Він - душа компанії та зірка університетської хокейної команди.

Спільні тренування поступово зближують молодих спортсменів, і почуття виходять з-під контролю.



Хто працює над адаптацією

Шоуранеркою проєкту стала Аманда Лашер, яка раніше працювала над серіалами "Пліткарка" та "Єднання". Вона також виступить сценаристкою та виконавчою продюсеркою.

Співавторкою сценарію стала Джейд Бартлетт, відома за фільмами "Придорожній заклад", "Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля" та "Фаворитка Міллера".

Судячи зі слів творців, серіал збереже атмосферу книги та її харизматичних персонажів.

"Це історія, наповнена амбіційними, талановитими й, безперечно, привабливими персонажами. Але справжня родзинка полягає в тому, що, перш за все, це добрі, глибоко чуйні люди… і ми не можемо ними натішитися", - зазначила Бартлетт.

Серед виконавчих продюсерів проєкту також Алекс Купер, Метт Каплан і Міна Лефевр.

Поки що Netflix не оголосив акторський склад чи дату виходу. Відомо лише, що проєкт перебуває на стадії розробки.

Тим часом новина про екранізацію викликала активне обговорення серед фанатів книги. Багато читачів гадають, чи збереже серіал романтичну та палку атмосферу оригіналу.