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"И растает лед". Netflix экранизирует культовый роман о фигуристке и хоккеисте

16:03 16.06.2026 Вт
2 мин
В центре сюжета - история о соперничестве на льду и чувствах, выходящих из-под контроля
aimg Сюзанна Аль Мариди
Netflix экранизирует роман Icebreaker (коллаж: РБК-Украина)

Netflix объявил о работе над сериалом по мотивам романа "И растает лед" (Icebreaker) писательницы Ханны Грейс. История о фигуристке и хоккеисте, ставшая бестселлером, вскоре получит телевизионную адаптацию.

Подробнее о сериале рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Netflix Tudum.

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О чем будет сериал по мотивам Icebreaker

В основе сюжета книги - история амбициозной фигуристки Анастейша Аллен, которая мечтает об олимпийском золоте. Жизнь девушки меняется из-за непредвиденных обстоятельств.

Она вынуждена делить ледовую арену с Нейтом Хокинсом. Он - душа компании и звезда университетской хоккейной команды.

Совместные тренировки постепенно сближают молодых спортсменов, и чувства выходят из-под контроля.


Кто работает над адаптацией

Шоураннером проекта стала Аманда Лашер, ранее работавшая над сериалами "Сплетница" и "Единство". Она также выступит в роли сценариста и исполнительного продюсера.

Соавтором сценария стала Джейд Бартлетт, известная по фильмам "Придорожный приют", "Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия" и "Фаворитка Миллера".

Судя по словам создателей, сериал сохранит атмосферу книги и ее харизматичных персонажей.

"Это история, наполненная амбициозными, талантливыми и, безусловно, привлекательными персонажами. Но настоящая изюминка заключается в том, что, прежде всего, это добрые, глубоко чуткие люди… и мы не можем ими налюбоваться", - отметила Бартлетт.

Среди исполнительных продюсеров проекта также Алекс Купер, Мэтт Каплан и Мина Лефевр.

Пока что Netflix не объявил актерский состав или дату выхода. Известно лишь, что проект находится на стадии разработки.

Тем временем новость об экранизации вызвала активное обсуждение среди фанатов книги. Многие читатели гадают, сохранит ли сериал романтическую и страстную атмосферу оригинала.

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