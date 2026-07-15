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"У статусі ветерана". Женя Галич звільнився зі служби та розкрив причину

23:30 15.07.2026 Ср
3 хв
Музикант розповів про тривале лікування та новий етап життя
aimg Сюзанна Аль Маріді
"У статусі ветерана". Женя Галич звільнився зі служби та розкрив причину Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)
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Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич повідомив, що більше не є військовослужбовцем. Він пояснив, через що його списали зі служби та чим він займається тепер.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар музиканта проєкту "Наодинці з Гламуром".

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Що сказав Женя Галич про звільнення зі служби

Ще на початку повномасштабного вторгнення музикант встав на захист країни та брав участь в бойових діях. Тепер його статус змінився.

"Я зараз знаходжуся у статусі ветерана", - зізнався він.

За словами Жені, його списали з військової служби, але він продовжує допомагати військовим. Разом з побратимами зі 135 батальйона він займається підтримкою ветеранів, чинних військовослужбовців і членів їхніх сімей.

&quot;У статусі ветерана&quot;. Женя Галич звільнився зі служби та розкрив причинуЖеня Галич звільнився зі служби (фото: instagram.com/jenia_galich)​​​​​​​

Крім цього, артист планує створювати новий матеріал для О.Torvald та працювати над сольним проєктом.

"В серпні будемо писати новий альбом. І я більше займаюся сольним проектом, багато виступаю як сольний артист. І в серпні вийде мій сольний альбом. Так що багато роботи", - поділився він.

Причина звільнення зі служби

Також музикант пояснив, що після останніх виїздів у нього з'явилися проблеми зі здоров'ям, через які він тривалий час провів у шпиталі.

"На жаль, я звільнився за станом здоров'я. Так вже вийшло після наших останніх виїздів, що я не зміг брати активну участь в бойових діях і провів достатню кількість часу в шпиталі. Це було майже чотири місяці", - зазначив він.

Протягом місяців співак також проходив численні медичні обстеження. Зрештою було ухвалено рішення про звільнення зі служби.

"Після дев'яти місяців обстежень, міркувань, вагань мене було списано", - додав він.

&quot;У статусі ветерана&quot;. Женя Галич звільнився зі служби та розкрив причинуГалич назвав причину звільнення зі служби (фото: instagram.com/jenia_galich)

Яким був шлях Жені Галича у війську

Про мобілізацію музиканта стало відомо у квітні 2022 року. У нього є звання лейтенанта.

Він виконував військові завдання у складі 135-го батальйону 114-ї окремої бригади територіальної оборони, зокрема брав участь в захисті Бахмута.

Найстрашніший день для артиста стався восени 2022 року. Тоді під час боїв за селище Ямпіль на Донеччині підрозділ, у якому служив Галич, опинився в оточенні. На щастя, військовим вдалося вирватися.

Також у серпні 2023 року Женя з побратимами потрапив у ДТП.

"Життя дало нам ще один шанс. Значить ми тут потрібні", - писав тоді він.

Вже у жовтні 2024-го він повідомив, що продовжує службу в Києві, займаючись матеріально-технічним забезпеченням.

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