"У статусі ветерана". Женя Галич звільнився зі служби та розкрив причину
Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич повідомив, що більше не є військовослужбовцем. Він пояснив, через що його списали зі служби та чим він займається тепер.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар музиканта проєкту "Наодинці з Гламуром".
Що сказав Женя Галич про звільнення зі служби
Ще на початку повномасштабного вторгнення музикант встав на захист країни та брав участь в бойових діях. Тепер його статус змінився.
"Я зараз знаходжуся у статусі ветерана", - зізнався він.
За словами Жені, його списали з військової служби, але він продовжує допомагати військовим. Разом з побратимами зі 135 батальйона він займається підтримкою ветеранів, чинних військовослужбовців і членів їхніх сімей.
Женя Галич звільнився зі служби (фото: instagram.com/jenia_galich)
Крім цього, артист планує створювати новий матеріал для О.Torvald та працювати над сольним проєктом.
"В серпні будемо писати новий альбом. І я більше займаюся сольним проектом, багато виступаю як сольний артист. І в серпні вийде мій сольний альбом. Так що багато роботи", - поділився він.
Причина звільнення зі служби
Також музикант пояснив, що після останніх виїздів у нього з'явилися проблеми зі здоров'ям, через які він тривалий час провів у шпиталі.
"На жаль, я звільнився за станом здоров'я. Так вже вийшло після наших останніх виїздів, що я не зміг брати активну участь в бойових діях і провів достатню кількість часу в шпиталі. Це було майже чотири місяці", - зазначив він.
Протягом місяців співак також проходив численні медичні обстеження. Зрештою було ухвалено рішення про звільнення зі служби.
"Після дев'яти місяців обстежень, міркувань, вагань мене було списано", - додав він.
Галич назвав причину звільнення зі служби (фото: instagram.com/jenia_galich)
Яким був шлях Жені Галича у війську
Про мобілізацію музиканта стало відомо у квітні 2022 року. У нього є звання лейтенанта.
Він виконував військові завдання у складі 135-го батальйону 114-ї окремої бригади територіальної оборони, зокрема брав участь в захисті Бахмута.
Найстрашніший день для артиста стався восени 2022 року. Тоді під час боїв за селище Ямпіль на Донеччині підрозділ, у якому служив Галич, опинився в оточенні. На щастя, військовим вдалося вирватися.
Також у серпні 2023 року Женя з побратимами потрапив у ДТП.
"Життя дало нам ще один шанс. Значить ми тут потрібні", - писав тоді він.
Вже у жовтні 2024-го він повідомив, що продовжує службу в Києві, займаючись матеріально-технічним забезпеченням.