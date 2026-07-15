Інтригу розкрито: стало відомо, кого затвердили на роль Синього Жука у сиквелі "Супермена"

Шоло Маридуенья знову зіграє Синього Жука

За інформацією Deadline, до ролі супергероя Хайме Рейєса, більш відомого як Синій Жук, офіційно повернеться американський актор Шоло Маридуенья. Востаннє він втілював цього персонажа в однойменному фільмі, який вийшов у 2023 році.

Наразі зйомки стрічки тривають в Атланті та мають завершитися до кінця літа.

Окрім Маридуеньї, у фільмі зіграють:

Девід Коренсвет - Супермен;

Рейчел Броснахан - Лоїс Лейн;

Ніколас Голт - Лекс Лютор;

Ларс Айдінгер - Брейніак;

Скайлер Гізондо - Джиммі Олсен;

Сара Сампайо - Ів Тешмахер;

Ізабела Мерсед - Хоукґерл;

Натан Філліон - Гай Гарднер;

Еді Гатегі - Містер Терріфік;

Адрія Архона - Максима;

Аарон П'єр.

Що відомо про Синього Жука

Головним героєм історії є Хайме Рейєс - звичайний хлопець, який випадково отримує інопланетний скарабей. Артефакт наділяє його надлюдськими здібностями та перетворює на супергероя Синього Жука.

Персонаж дебютував у коміксах DC 2006 року, а от 2023-го він вперше з'явився на великому екрані.

Також раніше стало відомо, що DC працює над анімаційним серіалом про Синього Жука, однак новин щодо цього проєкту поки немає.