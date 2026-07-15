Інтригу розкрито: стало відомо, кого затвердили на роль Синього Жука у сиквелі "Супермена"

DC Studios продовжує розкривати подробиці майбутнього фільму "Супермен: Людина завтрашнього дня". Цього разу творці підтвердили повернення ще одного знайомого героя, який уже з'являвся у кіновсесвіті DC.
Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на Deadline.
За інформацією Deadline, до ролі супергероя Хайме Рейєса, більш відомого як Синій Жук, офіційно повернеться американський актор Шоло Маридуенья. Востаннє він втілював цього персонажа в однойменному фільмі, який вийшов у 2023 році.
Наразі зйомки стрічки тривають в Атланті та мають завершитися до кінця літа.
Окрім Маридуеньї, у фільмі зіграють:
Головним героєм історії є Хайме Рейєс - звичайний хлопець, який випадково отримує інопланетний скарабей. Артефакт наділяє його надлюдськими здібностями та перетворює на супергероя Синього Жука.
Персонаж дебютував у коміксах DC 2006 року, а от 2023-го він вперше з'явився на великому екрані.
Також раніше стало відомо, що DC працює над анімаційним серіалом про Синього Жука, однак новин щодо цього проєкту поки немає.