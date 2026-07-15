Интрига раскрыта: стало известно, кого утвердили на роль Синего Жука в сиквеле "Супермена"

Шоло Маридуэнья снова сыграет Синего Жука

По информации Deadline, в качестве супергероя Хайме Рейеса, более известного как Синий Жук, официально вернется американский актер Шоло Маридуэнья. В последний раз он воплощал этого персонажа в одноименном фильме, вышедшем в 2023 году.

Съемки ленты продолжаются в Атланте и должны завершиться до конца лета.

Кроме Маридуэньи, в фильме сыграют:

Дэвид Коренсвет - Супермен;

Рейчел Броснахан - Лоис Лейн;

Николас Голт - Лекс Лютор;

Ларс Айдингер - Брейник;

Скайлер Гизондо - Джимми Олсен;

Сара Сампайо - Ив Тешмахер;

Изабелла Мерсед - Хоукгерл;

Натан Филлион - Гай Гарднер;

Эди Гатеги - Мистер Террифик;

Адрия Архона - Максима;

Аарон Пьер.

Что известно о Синем Жуке

Главным героем истории является Хайме Рейес - обычный парень, случайно получающий инопланетный скарабей. Артефакт наделяет его сверхчеловеческими способностями и превращает в супергероя Синего Жука.

Персонаж дебютировал в комиксах DC 2006 года, а вот в 2023-м он впервые появился на большом экране.

Также ранее стало известно, что DC работает над анимационным сериалом о Синем Жуке, однако новостей по этому проекту пока нет.