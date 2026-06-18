Камалія зробила гучну заяву про залякування артистів: "Не буде тебе ніде"

Камалія висловилася про зраду подруги і конфлікт з продюсером

За словами співачки, з продюсером Вітром вона познайомилася через свою подругу Світлану, з якою дружила близько 20 років. Камалія каже, що раніше неодноразово допомагала обом.

"Ми зі Світланою 20 років дружили. Вона не пропустила жодного мого дня народження. Це була не просто знайома людина. Вона була в моєму домі, знала мою родину, ми разом проходили різні періоди життя", - розповіла співачка.

"Моя мама її буквально за руку водила, знайомила з людьми, допомагала налагоджувати зв’язки. Коли вона тільки починала свій бізнес, ми її підтримували. На мої заходи, благодійні вечори, концерти, дні народження ми брали екрани саме в неї", - додала вона.

Камалія стверджує, що роками допомагала подрузі не лише роботою, а й особистими зв’язками.

Зокрема, за її словами, коли Світлана повернулася в Україну, вона допомагала їй знайти підробіток через своїх друзів.

Камалія і Світлана Голинська (фото: instagram.com/golsvet)

"Я говорила своїм друзям: будь ласка, допоможіть їй, це моя подруга, вона повертається в Україну. Я давала їй контакти, просила людей посприяти. А потім ця людина просто блокує мене всюди", - сказала артистка.

Зірка каже, що вона дізналася про певні неприємні для себе речі не від самої подруги, а від інших людей.

"Я їй зателефонувала і сказала: "Світо, ми ж із тобою подруги. Чому ти мені не сказала про цю історію? Чому я дізнаюся від інших людей?" А вона мені різко відповіла, мовляв, що ти від мене хочеш. Потім поклала слухавку і заблокувала мене в усіх соцмережах", - розповіла Камалія.

Співачка також заявила, що після цього почала помічати, як її нібито перестали запрошувати на окремі заходи та музичні проєкти.

За словами Камалії, вона пов’язує це саме з впливом Світлани та продюсера Вітра.

"Я почала бачити дивні збіги. Там, де з’являлася Світлана зі своїми екранами, мене чомусь переставали кликати. Я дивлюся репортажі, бачу артистів, бачу події, а мене там немає. І тоді я зрозуміла, що, можливо, ставляться умови: щоб Камалії в цих проєктах не було", - заявила виконавиця.

Камалія каже, що для неї ця ситуація стала болючою ще й тому, що раніше вона щиро підтримувала цих людей.

"Я проплакала. У цій ситуації я дуже багато зрозуміла. Мені було боляче, тому що я вважала цих людей близькими, допомагала їм, знайомила зі своїми друзями, спонсорами, підтримувала їхні проєкти", - сказала вона.

Окремо співачка згадала про "Музичну платформу", продюсером якої виступає Вітер.

Гена Вітер і Світлана Голинська (фото: instagram.com/golsvet)

Виконавиця говорить, що раніше він нібито обіцяв їй активну участь у проєкті після того, як вона допоможе із залученням спонсорів.

"Він казав мені: "Камаліє, допоможи знайти генерального спонсора, і ти будеш першою зіркою на "Платформі". Я знайомила його зі своїми друзями, з людьми, які могли підтримати проєкт. А потім вийшло так, що мене почали викреслювати", - заявила артистка.

"Мене викреслюють із весняної платформи, викреслюють із літньої, викреслюють з усіх платформ повністю. А люди, яких я з ним познайомила, продовжують спонсорувати ці заходи", - додала вона.

"Залякують артистів"

Зірка також стверджує, що чула від інших артистів про різні суми, які нібито могли озвучуватися за участь у музичних проєктах.

"Якщо це комерційна історія, тоді зробіть усе офіційно. Є участь - є вартість, є податки, є прозорі умови. А не так, що одним називають одну суму, іншим - іншу, а потім ще й залякують артистів", - заявила Камалія.

Також вона зазначила, що її найбільше обурює не сам факт конфлікту, а те, що інші артисти "бояться відкрито говорити про ситуацію".

"Мені розповідали артисти, що їм натякали: хто буде спілкуватися з Камалією, дружити з нею або підтримувати її, того не буде на "Музичній платформі". Один артист навіть просив мене не казати, що ми спілкуємося, бо боїться наслідків", - розповіла співачка.

Камалія також заявила, що після публічного розголосу їй нібито передавали інформацію про можливі судові претензії з боку Вітра.

"Мені вже сказали, що він нібито буде звертатися до суду. Але на яких підставах? Якщо є багато артистів, які самі мені розповідали подібні історії, якщо я не одна про це говорю", - зазначила знаменитість.

Геннадій Вітер (фото: instagram.com/genaviter_official)

Окремо артистка розповіла, що її непокоїть і ситуація з можливими погрозами з боку колишньої подруги. За словами Камалії, у неї є аудіо.

"Вона мені надсилала аудіо, де ображала мене і говорила, що в неї є якісь мої особисті фото. Мовляв, якщо я не закрию рота і буду давати інтерв’ю, вона їх викладе в соцмережі", - заявила Камалія.

"Мене нічим підставити. Це вже просто тиск і спроба налякати. Але я розумію, від кого це йде", - зауважила вона.

Претензії через YUNA

Камалія також згадала про музичну премію YUNA, до організації якої вона має стосунок.

За її словами, у Вітра нібито були претензії через те, що його не запросили на премію, однак артистка наголошує: відбір номінантів і переможців відбувається прозоро та не залежить особисто від неї.

"У нас із YUNA усе прозоро. Голосують незалежні експерти, результати підраховує міжнародна компанія. Я не сиджу і не вирішую, кого запросити чи хто має перемогти. Ми самі на сцені не знаємо, хто виграє, поки не відкривають конверт", - пояснила Камалія.

Згодом Вітра все ж запросили на червону доріжку премії, після чого спілкування між ними на певний час відновилося.

"Ми тоді поговорили, і наступного року його запросили хоча б на червону доріжку. Після цього він знову почав зі мною спілкуватися, запросив мене виступити на "Платформі". Але потім ситуація знову змінилася", - сказала артистка.

Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Попри конфлікт, Камалія заявляє, що не боїться втратити доступ до окремих музичних майданчиків, адже головним для неї залишається її власна аудиторіяю.

"Я не боюся, що мене не будуть кликати на цю "Платформу чи на якісь заходи. Люди ходять на мої сольні концерти, купують квитки, слухають мої пісні. Для мене це важливіше, ніж бути присутньою там, де мене не хочуть бачити", - підкреслила співачка.

"Це не просто образа. Це коли людей налаштовують одне проти одного, коли тебе намагаються прибрати з професійного простору, коли інші бояться навіть сказати, що вони з тобою спілкуються. Це вже зовсім інший рівень", - також сказала вона.

Нагадаємо, раніше СолоХа також заявила про конфлікт із "Музичною платформою".

За словами співачки, після одного з виступів у неї нібито вимагали гроші, а після відмови її номер не показали.

Артистка стверджує, що після відмови платити її виступ "вирізали" з ефіру.