Крістіна Агілера вийшла заміж за чоловіка, з яким прожила 12 років

Історія кохання пари

Крістіна та Меттью познайомилися у 2010 році на зйомках фільму "Бурлеск". Агілера тоді виконувала одну з головних ролей у картині, а Ратлер працював асистентом продюсера. Згодом професійне знайомство переросло в роман, і пара почала будувати спільне життя.

2014 року Меттью освідчився коханій. Це сталося на День святого Валентина, а свої заручини пара відзначила розкішною діамантовою каблучкою. Однак весілля закохані вирішили не поспішати організовувати.

Вже за рік, 2015-го Агілера зізнавалася, що не хоче призначати дату церемонії лише заради того, щоб швидше одружитися. На той момент у пари було багато інших планів: вони облаштовували спільний будинок, виховували дітей, а сама співачка готувалася повернутися до активної роботи.

За роки стосунків Крістіна та Меттью неодноразово демонстрували свої почуття на публіці. Вони разом з'являлися на світських заходах і підтримували одне одного у важливі моменти.

Для Агілери цей шлюб став другим. Раніше вона була одружена з музичним продюсером Джорданом Братманом. Їхній шлюб тривав із 2005 до 2011 року. У колишнього подружжя є син Макс, якому зараз 18 років.

Нові творчі проєкти співачки-легенди

Останніми роками співачка не так часто випускає нову музику. Її останній повноформатний англомовний альбом Liberation вийшов 2018 року. Водночас Агілера продовжує працювати над новими проєктами.

Зараз артистка готує новий альбом, а також документальний фільм про свою кар'єру та життя. За словами Агілери, нині в її житті відбувається своєрідне творче перезавантаження.

Тож після 12 років стосунків і понад десяти років заручин Агілера нарешті вийшла заміж за Ратлера. Закохані пройшли разом довгий шлях, перш ніж офіційно стали чоловіком і дружиною.