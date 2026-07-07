Легенда світового кіно Ентоні Гопкінс вразив різким схудненням (фото)

Затяті футбольні фани

Новий знімок зірка кінематографу опублікував під час перегляду футбольного матчу між збірними Англії та Мексики. На фото знаменитий і актор сидить поруч із дружиною Стеллою Аррояве. Обоє щиро усміхаються в камеру.

Помітно, що 88-річний сер Ентоні сильно схуд, однак, попри свій поважний вік має доволі енергійний вигляд і випромінює притаманну йому харизму.

Для спортивного вечора сер Ентоні обрав білу футболку збірної Англії та світлі лляні штани бежевого кольору. Його дружина, яка родом із Колумбії, підтримала збірну Мексики, одягнувши зелену футболку національної команди та кепку в тон.

"Ми всі переможці..." - підписав свій допис Гопкінс.

Що відомо про схуднення Гопкінса

Варто додати, що 2008-2010 року голлівудська легенда схуд на понад 30 кг. Такого результату актор досяг завдяки кардинальній зміні способу життя. Він зізнавався, що вирішив серйозно подбати про своє самопочуття й поставив собі за мету позбутися зайвої ваги.

Заради цього Гопкінс повністю переглянув свої звички: почав регулярно займатися спортом, більше рухатися та змінив систему харчування. Крім того, актор скоротив калорійність раціону, відмовився від борошняних виробів і солодощів, хоча саме це стало для нього найбільшим випробуванням.

У результаті серу Ентоні вдалося скинути 34 кілограма. Він не приховував, що важливу роль у цих змінах відіграла його дружина Стелла Аррояве, яка підтримувала його на шляху до здоровішого способу життя.