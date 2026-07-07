Легенда мирового кино Энтони Гопкинс поразил резким похудением (фото)

Упорные футбольные фаны

Новый снимок звезды кинематографа опубликовал во время просмотра футбольного матча между сборными Англии и Мексики. На фото знаменит и актер сидит рядом с женой Стеллой Аррояве. Оба искренне улыбаются в камеру.

Примечательно, что 88-летний сэр Энтони сильно похудел, однако, несмотря на свой почтенный возраст, выглядит довольно энергично и излучает присущую ему харизму.

Для спортивного вечера сэр Энтони выбрал белую футболку сборной Англии и светлые брюки бежевого цвета. Его жена, родом из Колумбии, поддержала сборную Мексики, надев зеленую футболку национальной команды и кепку в тон.

"Мы все победители..." - подписал свое сообщение Гопкинс.

Что известно о похудении Гопкинса

Стоит добавить, что в 2008-2010 годах голливудская легенда похудел более чем на 30 кг. Такого результата актер достиг благодаря кардинальному изменению образа жизни. Он признавался, что решил серьезно позаботиться о своем самочувствии и задался целью избавиться от лишнего веса.

Ради этого Гопкинс полностью пересмотрел свои привычки: начал регулярно заниматься спортом, больше двигаться и изменил систему питания. Кроме того, актер сократил калорийность рациона, отказался от мучных изделий и сладостей, хотя именно это явилось для него величайшим испытанием.

В результате сэру Энтони удалось сбросить 34 килограмма. Он не скрывал, что немаловажную роль в этих переменах сыграла его жена Стелла Аррояве, которая поддерживала его на пути к более здоровому образу жизни.