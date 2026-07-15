Меган Маркл несподівано номінували на одну з головних телевізійних премій

Що відомо про номінацію

Телевізійне шоу "З любов'ю, Меган", яке виходило на Netflix, номінували на премію "Daytime Emmy Awards" у категорії "Найкраща програма про стиль життя". Про це стало відомо після оголошення списку претендентів на нагороду.

Перший сезон проєкту вийшов у березні 2025 року. У ньому Меган ділилася порадами з кулінарії, прийому гостей та домашнього затишку. Згодом Netflix випустив другий сезон і різдвяний спецвипуск. Однак шоу не змогло здобути популярність серед глядачів і навіть не увійшло до тисячі найпопулярніших проєктів платформи, а другий сезон посів лише 1124-те місце за переглядами у другій половині 2025 року.

Після хвилі критики та слабких показників стрімінговий сервіс закрив проєкт на початку 2026 року. Незважаюи на це, шоу герцогині несподівано отримало номінацію на одну з найпрестижніших телевізійних нагород.



Через вісім років після відмови від церемонії

Номінація стала символічною ще й тому, що майже вісім років тому Меган Маркл відмовилася від участі в церемонії вручення "Еммі". Це сталося невдовзі після її весілля з принцом Гаррі.

Тоді джерела стверджували, що герцогиня свідомо хотіла провести межу між своєю акторською кар'єрою та новою роллю старшої представниці британської королівської родини.

Після переїзду до США та відмови подружжя від королівських обов'язків 2020 року Меган повернулася до роботи в медіа. Саме в межах багатомільйонної угоди з Netflix вони з принцом Гаррі створили кілька проєктів, серед яких і шоу "З любов'ю, Меган".

Сьогодні ж герцогиня продовжує розвивати власний бренд "As Ever" та працює над новими телевізійними проєктами. Зокрема, незабаром вона з'явиться як запрошена гостя в австралійському шоу "MasterChef Australia", де учасники готуватимуть страви спеціально для неї.