RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота

Меган Маркл неожиданно номинировали на одну из главных телевизионных премий

17:00 15.07.2026 Ср
2 мин
Королевское лицо имело свое кулинарное шоу на Netflix, однако оно испытало громкий провал
aimg Наталия Крижановская
Меган Маркл (фото: Getty Image)

Герцогиня Сассекская Меган Маркл снова оказалась в центре внимания. Хотя на этот раз повод стал неожиданностью даже для ее поклонников. Несмотря на неудачную судьбу одного из последних проектов, он получил престижное профессиональное признание - отмененное шоу номинировала на премию "Эмми".

Что известно о номинации

Выходившее на Netflix телевизионное шоу "С любовью, Меган" номинировали на премию "Daytime Emmy Awards" в категории "Лучшая программа о стиле жизни". Об этом стало известно после оглашения списка претендентов на награду.

Первый сезон проекта вышел в марте 2025 года. В нем Меган делилась советами по кулинарии, приему гостей и домашнему уюту. Впоследствии Netflix выпустил второй сезон и рождественский спецвыпуск. Однако шоу не смогло обрести популярность среди зрителей и даже не вошло в тысячу самых популярных проектов платформы, а второй сезон занял лишь 1124 место по просмотрам во второй половине 2025 года.

После волны критики и слабых показателей стриминговый сервис закрыл проект в начале 2026 года. Несмотря на это, шоу герцогини неожиданно получило номинацию на одну из самых престижных телевизионных наград.


Через восемь лет после отказа от церемонии

Номинация стала символической еще и потому, что около восьми лет назад Меган Маркл отказалась от участия в церемонии вручения "Эмми". Это произошло вскоре после ее свадьбы с принцем Гарри.

Тогда источники утверждали, что герцогиня сознательно хотела провести границу между своей актерской карьерой и новой ролью старшей представительницы британской королевской семьи.

После переезда в США и отказа супругов от королевских обязанностей в 2020 году, Меган вернулась к работе в медиа. Именно в рамках многомиллионного соглашения с Netflix они с принцем Гарри создали несколько проектов, среди которых и шоу "С любовью, Меган".

Сегодня же герцогиня продолжает развивать собственный бренд As Ever и работает над новыми телевизионными проектами. В частности, в скором времени она появится как приглашенная гостья в австралийском шоу "MasterChef Australia", где участники будут готовить блюда специально для нее.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Меган МарклНовости шоу-бизнесаКоролевская семьяШоу-бизнесЗвезды шоу-бизнеса