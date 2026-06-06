"Мені не подобається": зірка "Тихої нави" Пустовіт жорстко розкритикувала українське кіно

Потрібно більше відповідальності

За словами Пустовіт, створення кіно - це спільна відповідальність усіх учасників процесу: від продюсерів і режисерів до акторів. На її думку, в Україні досі немає чіткого бачення того, яким має бути національний кінопродукт і які цінності він повинен нести глядачам.

Акторка переконана, що культурна сфера сьогодні має особливу місію. Вона наголосила, що українські митці повинні створювати роботи, за які не буде соромно ані всередині країни, ані на міжнародному рівні.

"Це дуже болісна тема. Мені не подобається той продукт, який ми зараз робимо. Не подобається відсутністю загальної відповідальності: від виробників до виконавців. Ми не формуємо культурний запит: яке ми хочемо бачити кіно в Україні, якого рівня, як актори мають працювати", - пояснила вона.

Анастасія Пустовіт (скріншот)

Війна змінила роль культури

Анастасія вважає, що під час війни значення кіно та театру стало ще важливішим. За словами артистки, світ уважно стежить за Україною, тому кожен культурний проєкт фактично стає частиною історії країни та її голосом за кордоном.

З огляду на це, переконана артистка, український кінематограф має не лише розважати, а й формувати сенси, доносити важливі меседжі та показувати реальність, у якій живе суспільство.

Чого не вистачає сучасним фільмам

Пустовіт зізналася, що її засмучує переважання легких комедій у прокаті. На думку акторки, українському кіно сьогодні бракує сміливих тем, глибини та сильних історій, які могли б залишати слід у свідомості глядачів.



Вона вважає, що індустрія здатна на більше, а тому закликає творців не боятися експериментувати та піднімати важливі суспільні теми.

"Мені сумно за те, що я бачу поки що виходить на великих екранах. Поки це розважальні кінокомедії. А ми не можемо просто на цьому зупинитися. Ми в театрі намагаємося це змінити", - резюмувала артистка.

Більше цікавих фактів про відому акторку, зокрема її психологічні проблеми, професійні виклики, низькі гонорари та ставлення до несправедливості у війську можна дізнатися з інтерв'ю Анастасії Пустовіт для РБК-Україна LIFE.