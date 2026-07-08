Названо всіх претендентів на "Еммі-2026": хто б'є рекорди за кількістю номінацій

Які серіали номінували на "Еммі-2026"
Найбільшу кількість номінацій цього року зібрав серіал "Пітт" (The Pitt) - він претендує одразу на 25 нагород. Серед комедій рекордсменом став фінальний сезон "Хитрощів" (Hacks) з 24 номінаціями.
Також вразила новинка Apple TV+ "Бухта вдів" (Widow’s Bay), яка отримала 19 номінацій. До числа фаворитів також увійшли "Ведмідь" (The Bear), "Кульгаві коні" (Slow Horses), "Дипломатка" та інші.
Церемонія вручення премії "Еммі-2026" відбудеться 14 вересня.
Повний список основних номінантів "Еммі-2026"
Найкращий драматичний серіал
- "Дипломатка"
- "Позолочене століття"
- "Лицар сімох королівств"
- "Рай"
- "Пітт"
- "Кульгаві коні"
- "Друзі та сусіди"
Найкращий комедійний серіал
- "Початкова школа "Ебботт"
- "Ведмідь"
- "У Марго проблеми з грошима"
- "Ніхто цього не хоче"
- "Убивства в одній будівлі"
- "Правдива терапія"
- "Бухта вдів"
- "Хитрощі"
Найкращий мінісеріал
- "Все її вина"
- "Звір у мені"
- "Сварка" (Beef)
- "ВДС Сент-Луїс"
- "Історія кохання"
Найкращий актор драматичного серіалу
- Стерлінг К. Браун - "Рай"
- Гері Олдмен - "Кульгаві коні"
- Марк Руффало - "Task"
- Руфус Сьюелл - "Дипломатка"
- Ноа Вайлі - "Пітт"
Найкращий актор комедійного серіалу
- Яг’я Абдул-Матін II - "Wonder Man"
- Стів Карелл - "Півень"
- Меттью Ріс - "Бухта вдів"
- Джейсон Сігел - "Правдива терапія"
- Мартін Шорт - "Убивства в одній будівлі"
"Убивства в одній будівлі" (кадр з серіалу)
Найкраща акторка драматичного серіалу
- Керрі Кун - "Позолочене століття"
- Чейз Інфініті - "The Testaments"
- Кері Расселл - "Дипломатка"
- Рея Сігорн - "Єдина"
- Зендея - "Ейфорія"
Найкраща акторка комедійного серіалу
- Квінта Брансон - "Початкова школа "Еббот"
- Айо Едебірі - "Ведмідь"
- Ель Фаннінг - "У Марго проблеми з грошима"
- Ліза Кудроу - "Повернення"
- Джин Смарт - "Хитрощі"
Джин Смарт у "Хитрощах" (кадр з серіалу)
Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі
- Патрік Болл - "Пітт"
- Біллі Крудап - "Ранкове шоу"
- Шон Гетосі - "Пітт"
- Герран Гауелл - "Пітт"
- Джек Лоуден - "Кульгаві коні"
- Том Пелфрі - "Завдання"
- Карлос-Мануель Весга - "Єдина"
Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі
- Тейлор Дірден - "Пітт"
- Фіона Дуріф - "Пітт"
- Еллісон Дженні - "Дипломатка"
- Кетрін Ланаса - "Пітт"
- Сепіде Моафі - "Пітт"
- Джуліанна Ніколсон - "Рай"
- Кароліна Видра - "Єдина"
Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі
- Дейл Дікі - "Бухта вдів"
- Ганна Айнбіндер - "Хитрощі"
- Джанель Джеймс - "Початкова школа "Еббот"
- Кейт О’Флінн - "Бухта вдів"
- Мішель Пфайффер - "У Марго проблеми з грошима"
- Меган Столтер - "Хитрощі"
- Джессіка Вільямс - "Правдива терапія"
Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі
- Колман Домінго - "Чотири сезони"
- Пол В. Даунс - "Хитрощі"
- Гаррісон Форд - "Правдива терапія"
- Нік Офферман - "У Марго проблеми з грошима"
- Стівен Рут - "Бухта вдів"
- Майкл Юрі - "Правдива терапія"
- Тайлер Джеймс Вільямс - "Початкова школа "Еббот
Найкращий актор мінісеріалу або телефільму
- Різ Ахмед - "Fate"
- Джейсон Бейтман - "Чорний кролик"
- Чарлі Ганнем - "Monster: The Ed Gein Story"
- Оскар Айзек - "Сварка"
- Меттью Ріс - "Звір у мені"
Найкраща акторка мінісеріалу або телефільму
- Клер Дейнс - "Звір у мені"
- Саллі Філд - "Напрочуд кмітливі створіння"
- Кері Малліган - "Сварка"
- Сара Піджен - "Любовна історія"
- Сара Снук - "Все її вина"
Найкращий актор другого плану в мінісеріалі або телефільмі
- Джейсон Бейтман - "ВДС Сент-Луїс"
- Річард Гедд - "Напівлюдина"
- Девід Гарбор - "ВДС Сент-Луїс"
- Річард Дженкінс - "ВДС Сент-Луїс"
- Чарльз Мелтон - "Сварка"
- Нік Офферман - "Убитий блискавкою"
Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі або телефільмі
- Лінда Карделліні - "ВДС Сент-Луїс"
- Дакота Фаннінг - "Все її вина"
- Лорі Меткалф - "Monster: The Ed Gein Story"
- Джой Сандей - "ВДС Сент-Луїс"
- Юн Йо Чжон - "Сварка"
- Констанс Зіммер - "Любовна історія"
Стауетки також можуть отримати запрошені актори. Крім того, премія визначить найкраще реаліті та вар'єте-шоу, а також телевезійну подію, яка проходила наживо. До номінантів останньої категорії увійшли премії "Греммі", "Тоні", "Оскар", "Золотий Глобус" та шоу в перерві "Суперобоула".