Названо всіх претендентів на "Еммі-2026": хто б'є рекорди за кількістю номінацій

Які серіали номінували на "Еммі-2026"

Найбільшу кількість номінацій цього року зібрав серіал "Пітт" (The Pitt) - він претендує одразу на 25 нагород. Серед комедій рекордсменом став фінальний сезон "Хитрощів" (Hacks) з 24 номінаціями.

Також вразила новинка Apple TV+ "Бухта вдів" (Widow’s Bay), яка отримала 19 номінацій. До числа фаворитів також увійшли "Ведмідь" (The Bear), "Кульгаві коні" (Slow Horses), "Дипломатка" та інші.

Церемонія вручення премії "Еммі-2026" відбудеться 14 вересня.

Повний список основних номінантів "Еммі-2026"

Найкращий драматичний серіал

"Дипломатка"

"Позолочене століття"

"Лицар сімох королівств"

"Рай"

"Пітт"

"Кульгаві коні"

"Друзі та сусіди"



Найкращий комедійний серіал

"Початкова школа "Ебботт"

"Ведмідь"

"У Марго проблеми з грошима"

"Ніхто цього не хоче"

"Убивства в одній будівлі"

"Правдива терапія"

"Бухта вдів"

"Хитрощі"

Найкращий мінісеріал

"Все її вина"

"Звір у мені"

"Сварка" (Beef)

"ВДС Сент-Луїс"

"Історія кохання"



Найкращий актор драматичного серіалу

Стерлінг К. Браун - "Рай"

Гері Олдмен - "Кульгаві коні"

Марк Руффало - "Task"

Руфус Сьюелл - "Дипломатка"

Ноа Вайлі - "Пітт"

Найкращий актор комедійного серіалу

Яг’я Абдул-Матін II - "Wonder Man"

Стів Карелл - "Півень"

Меттью Ріс - "Бухта вдів"

Джейсон Сігел - "Правдива терапія"

Мартін Шорт - "Убивства в одній будівлі"

"Убивства в одній будівлі" (кадр з серіалу)

Найкраща акторка драматичного серіалу

Керрі Кун - "Позолочене століття"

Чейз Інфініті - "The Testaments"

Кері Расселл - "Дипломатка"

Рея Сігорн - "Єдина"

Зендея - "Ейфорія"

Найкраща акторка комедійного серіалу

Квінта Брансон - "Початкова школа "Еббот"

Айо Едебірі - "Ведмідь"

Ель Фаннінг - "У Марго проблеми з грошима"

Ліза Кудроу - "Повернення"

Джин Смарт - "Хитрощі"

Джин Смарт у "Хитрощах" (кадр з серіалу)

Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі

Патрік Болл - "Пітт"

Біллі Крудап - "Ранкове шоу"

Шон Гетосі - "Пітт"

Герран Гауелл - "Пітт"

Джек Лоуден - "Кульгаві коні"

Том Пелфрі - "Завдання"

Карлос-Мануель Весга - "Єдина"

Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі

Тейлор Дірден - "Пітт"

Фіона Дуріф - "Пітт"

Еллісон Дженні - "Дипломатка"

Кетрін Ланаса - "Пітт"

Сепіде Моафі - "Пітт"

Джуліанна Ніколсон - "Рай"

Кароліна Видра - "Єдина"



Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі

Дейл Дікі - "Бухта вдів"

Ганна Айнбіндер - "Хитрощі"

Джанель Джеймс - "Початкова школа "Еббот"

Кейт О’Флінн - "Бухта вдів"

Мішель Пфайффер - "У Марго проблеми з грошима"

Меган Столтер - "Хитрощі"

Джессіка Вільямс - "Правдива терапія"

Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі

Колман Домінго - "Чотири сезони"

Пол В. Даунс - "Хитрощі"

Гаррісон Форд - "Правдива терапія"

Нік Офферман - "У Марго проблеми з грошима"

Стівен Рут - "Бухта вдів"

Майкл Юрі - "Правдива терапія"

Тайлер Джеймс Вільямс - "Початкова школа "Еббот



Найкращий актор мінісеріалу або телефільму

Різ Ахмед - "Fate"

Джейсон Бейтман - "Чорний кролик"

Чарлі Ганнем - "Monster: The Ed Gein Story"

Оскар Айзек - "Сварка"

Меттью Ріс - "Звір у мені"

Найкраща акторка мінісеріалу або телефільму

Клер Дейнс - "Звір у мені"

Саллі Філд - "Напрочуд кмітливі створіння"

Кері Малліган - "Сварка"

Сара Піджен - "Любовна історія"

Сара Снук - "Все її вина"



Найкращий актор другого плану в мінісеріалі або телефільмі

Джейсон Бейтман - "ВДС Сент-Луїс"

Річард Гедд - "Напівлюдина"

Девід Гарбор - "ВДС Сент-Луїс"

Річард Дженкінс - "ВДС Сент-Луїс"

Чарльз Мелтон - "Сварка"

Нік Офферман - "Убитий блискавкою"

Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі або телефільмі

Лінда Карделліні - "ВДС Сент-Луїс"

Дакота Фаннінг - "Все її вина"

Лорі Меткалф - "Monster: The Ed Gein Story"

Джой Сандей - "ВДС Сент-Луїс"

Юн Йо Чжон - "Сварка"

Констанс Зіммер - "Любовна історія"

Стауетки також можуть отримати запрошені актори. Крім того, премія визначить найкраще реаліті та вар'єте-шоу, а також телевезійну подію, яка проходила наживо. До номінантів останньої категорії увійшли премії "Греммі", "Тоні", "Оскар", "Золотий Глобус" та шоу в перерві "Суперобоула".