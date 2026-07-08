Названы все претенденты на "Эмми-2026": кто бьет рекорды по количеству номинаций

Сериалы номинировали на "Эмми-2026"

Наибольшее количество номинаций в этом году собрал сериал "Питт" (The Pitt) - он претендует сразу на 25 наград. Среди комедий рекордсменом стал финальный сезон "Хитрости" (Hacks) с 24 номинациями.

Также поразила новинка Apple TV+ "Бухта вдов" (Widow's Bay), получившая 19 номинаций. В число фаворитов также вошли "Медведь" (The Bear), "Медленные лошади" (Slow Horses), "Дипломатка" и другие.

Церемония вручения премии "Эмми-2026" состоится 14 сентября.

Полный список основных номинантов "Эмми-2026"

Лучший драматический сериал

"Дипломатка"

"Позолоченный век"

"Рыцарь семи королевств"

"Рай"

"Питт"

"Медленные лошади"

"Друзья и соседи"



Лучший комедийный сериал

"Начальная школа "Эбботт"

"Медведь"

"У Марго проблемы с деньгами"

"Никто этого не хочет"

"Убийства в одном здании"

"Правдивая терапия"

"Бухта вдов"

"Хитрости"

Лучший минисериал

"Все ее вина"

"Зверь во мне"

"Ссора" (Beef)

"ГКС Сент-Луис"

"История любви"



Лучший актер драматического сериала

Стерлинг К. Браун - "Рай"

Гэри Олдмэн - "Медленные лошади"

Марк Руффало - "Task"

Руфус Сьюэлл - "Димпломатка"

Ноа Вайли - "Питт"

Лучший актер комедийного сериала

Ягья Абдул-Матин II - "Wonder Man"

Стив Карелл - "Rooster"

Мэттью Рис - "Бухта вдов"

Джейсон Сигел - "Правдивая терапия"

Мартин Шорт - "Убийства в одном здании"

Убийства в одном здании (кадр из сериала)

Лучшая актриса драматического сериала

Кэрри Кун - "Позолоченный век"

Чейз Инфинити - "The Testaments"

Кэри Расселл - "Дипломатка"

Рея Сигорн - "Плюрибус"

Зендея - "Эйфория"

Лучшая актриса комедийного сериала

Квинта Брансон - "Начальная школа "Эббот"

Айо Эдебири - "Медведь"

Эль Фаннинг - "У Марго проблемы с деньгами"

Лиза Кудроу - "Возвращение"

Джин Смарт - "Хитрости"

Джин Смарт в "Хитростях" (кадр из сериала)

Лучший актер второго плана в драматическом сериале

Патрик Болл - "Питт"

Билли Крудап - "Утреннее шоу"

Шон Гетоси - "Питт"

Герран Гауэлл - "Питт"

Джек Лоуден - "Медленные лошади"

Том Пелфри - "Задача"

Карлос-Мануэль Весга - "Плюрибус"

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Тейлор Дирден - "Питт"

Фиона Дуриф - "Питт"

Эллисон Дженни - "Дипломатка"

Кэтрин Ланаса - "Питт"

Сепиде Моафи - "Питт"

Джулианна Николсон - "Рай"

Каролина Видра - "Плюрибус"



Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

Дейл Дики - "Бухта вдов"

Анна Айнбиндер - "Хитрости"

Джанель Джеймс - "Начальная школа "Эббот"

Кейт О'Флинн - "Бухта вдов"

Мишель Пфайффер - "У Марго проблемы с деньгами"

Меган Столтер - "Хитрости"

Джессика Уильямс - "Правдивая терапия"

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

Колман Доминго - "Четыре сезона"

Пол В. Даунс - "Хитрости"

Гаррисон Форд - "Правдивая терапия"

Ник Офферман - "У Марго проблемы с деньгами"

Стивен Рут - "Бухта вдов"

Майкл Юри - "Правдивая терапия"

Тайлер Джеймс Уильямс - "Начальная школа "Эббот"



Лучший актер минисериала или телефильма

Риз Ахмед - "Fate"

Джейсон Бейтман - "Черный кролик"

Чарли Анне - "Monster: The Ed Gein Story"

Оскар Айзек - "Ссора"

Мэттью Рис - "Зверь во мне"

Лучшая актриса минисериала или телефильма

Клер Дейнс - "Зверь во мне"

Салли Филд - "Удивительно сообразительные создания"

Кэри Маллиган - "Ссора"

Сара Пиджен - "Любовная история"

Сара Снук - "Все ее вина"



Лучший актер второго плана в минисериале или телефильме

Джейсон Бейтман - "КГС Сент-Луис"

Ричард Гедд - "Получеловек"

Дэвид Гарбор - "КГС Сент-Луис"

Ричард Дженкинс - "КГС Сент-Луис"

Чарльз Мелтон - "Ссора"

Ник Офферман - "Убит молнией"

Лучшая актриса второго плана в минисериале или телефильме

Линда Карделлини - "КГС Сент-Луис"

Дакота Фаннинг - "Все ее вина"

Лори Меткалф - "Monster: The Ed Gein Story"

Джой Сандей - "КГС Сент-Луис"

Юн Йо Чжон - "Ссора"

Констанс Зиммер - "Любовная история"

Стауэтки также могут получить приглашенные актеры. Кроме того, премия определит лучшее реалити и варьете-шоу, а также телевизионное событие, которое проходило вживую. В номинанты последней категории вошли премии "Грэмми", "Тони", "Оскар", "Золотой Глобус" и шоу в перерыве "Суперобоула".