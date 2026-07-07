"Не поділяю цю думку". Оксана Гутцайт відповіла на популярний закид про Єфросиніну

Що Оксана Гутцайт сказала про Машу Єфросиніну

Під час нашої розмови ведуча поділилася, за якими українськими знаменитостями стежить у соціальних мережах. Серед таких вона назвала Машу Єфросиніну.

Оскільки вони знайомі особисто, я поцікавилася, як вона ставиться до закидів про нібито нещирість колеги. Тут пані Оксана відповіла чітко.

"Так, ми знайомі особисто. Ми працювали певний час на одному каналі. Я не поділяю цю думку", - сказала вона.

Крім того, Гутцайт високо оцінила особисті якості Єфросиніної.

"Я вважаю, що вона дівчина щира, дуже розумна. Я люблю розумних людей. Вона знає, де, як та з ким себе поводити і як говорити", - зазначила телезірка.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

За ким ще стежить телеведуча

Гутцайт назвала кількох українських медійників. Крім Маші, до цього списку увійшли Леся Нікітюк, Олександр Педан, Анатолій Анатоліч та Ольга Фреймут.

"Мені здається, вони класичні блогери без хамства, нецензурної лексики, якоїсь розв'язної поведінки. Мені це подобається", - пояснила вона.

Оксана Гутцайт (фото: instagram.com/oksana.guttsayt)​​​​​​​

Також ведуча поділилася думкою про те, чи може блогерство витіснити журналістику.

"Не погоджуюсь з цим, тому що це різне. Блогери беруть тим, що знімають швидко з коліна, одразу динамічно видають в ефір. Я сама підписана на багатьох блогерів, але це зовсім різні професії", - зауважила вона.

Ще в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна LIFE Гутцайт розповіла, на чому тримається її 25-річний шлюб та з якими викликами доводиться зіштовхуватися у вихованні сина-підлітка.