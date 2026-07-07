"Не разделяю это мнение". Оксана Гутцайт ответила на популярный упрек о Ефросининой

Что Оксана Гутцайт сказала о Маше Ефросинине

Во время нашего разговора ведущая поделилась, за какими украинскими знаменитостями следит в социальных сетях. Среди таких она назвала Машу Ефросинину.

Поскольку они знакомы лично, я поинтересовалась, как она относится к упрекам о якобы неискренности коллеги. Здесь Оксана ответила четко.

"Да, мы знакомы лично. Мы работали некоторое время на одном канале. Я не разделяю это мнение", - сказала она.

Кроме того, Гутцайт высоко оценила личные качества Ефросининой.

"Я считаю, что она девушка искренняя, очень умная. Я люблю умных людей. Она знает, где, как и с кем себя вести и как говорить", - отметила телезвезда.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

За кем еще следит телеведущая

Гутцайт назвала несколько украинских медийных лиц. Помимо Маши, в этот список вошли Леся Никитюк, Александр Педан, Анатолий Анатолич и Ольга Фреймут.

"Мне кажется, они классические блогеры без хамства, нецензурной лексики, какого-того развязного поведения. Мне это нравится", - объяснила она.

Оксана Гутцайт (фото: instagram.com/oksana.guttsayt)

Также ведущая поделилась мнением о том, может ли блогерство вытеснить журналистику.

"Не соглашаюсь с этим, потому что это разное. Блогеры берут тем, что снимают быстро с колена, сразу динамично выдают в эфир. Я сама подписана на многих блогеров, но это совсем разные профессии", - отметила она.

Еще в эксклюзивном комментарии РБК-Украина LIFE Гутцайт рассказала, на чем держится ее 25-летний брак и с какими вызовами приходится сталкиваться в воспитании сына-подростка.