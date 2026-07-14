"Не до того": Положинський зробив несподіване зізнання про особисте життя
Колишній фронтмен гурту "Тартак" Олександр Положинський, який після початку повномасштабної війни став на захист України, рідко ділиться подробицями особистого життя. Проте, цього разу музикант зробив виняток і чесно розповів, чи є зараз у його житті місце для кохання.
Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на проєкт "Ранок у великому місті".
Чому артист не думає про стосунки
В інтерв'ю Олександр зізнався, що його особисте життя не змінилося - він, як і раніше, залишається холостяком. За його словами, сьогодні всі його сили та увага зосереджені на службі, тому часу й можливості будувати стосунки він просто не має.
Музикант також зазначив, що бути самому зараз навіть простіше. До того ж він звернув увагу на те, що військовослужбовці живуть у непростих умовах, тому романтика поки не є для нього пріоритетом.
"Нічого не змінилось. Я не те що затятий холостяк. Так життя складається… Зараз, коли ти в армії, якось взагалі не до цього. Самому легше. Ви ж знаєте, що військовослужбовці у нас не найбільш забезпечені люди. Я вже, мабуть, не в тому віці, коли раптом може накрити шалене кохання. Я не зарікаюся, але поки цього кохання немає. Я не в пошуку, не в статусі шукаю дружину", - поділився співак.
Що відомо про особисте життя музиканта
Олександру Положинському 54 роки. За весь цей час він жодного разу не був одружений і завжди оберігав своє особисте життя від сторонніх очей. Попри те, що в різні роки йому приписували романи з відомими українськими співачками, сам артист неодноразово спростовував ці чутки.
Водночас музикант не ставить хрест на особистому житті. Він каже, що не може передбачити, що буде в майбутньому, і не виключає, що ще може закохатися.Однак наразі свідомо не шукає партнерку й не ставить перед собою за мету створити сім'ю, адже всі його думки сьогодні пов'язані зі службою та іншими важливими справами.