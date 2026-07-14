"Не до того": Положинский сделал неожиданное признание о личной жизни
Бывший фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский, который после начала полномасштабной войны стал на защиту Украины, редко делится подробностями личной жизни. Тем не менее, на этот раз музыкант сделал исключение и честно рассказал, есть ли в его жизни место для любви.
Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на проект "Ранок у великому місті".
Почему артист не думает об отношениях
В интервью Олександр признался, что его личная жизнь не изменилась - он по-прежнему остается холостяком. По его словам, сегодня все его силы и внимание сосредоточены на службе, поэтому времени и возможности строить отношения у него просто нет.
Музыкант также отметил, что быть самому сейчас даже проще. К тому же, он обратил внимание на то, что военнослужащие живут в непростых условиях, поэтому романтика пока не является для него приоритетом.
"Ничего не изменилось. Я не то что ярый холостяк. Так жизнь складывается... Сейчас, когда ты в армии, как-то вообще не до этого. Самому легче. Вы же знаете, что военнослужащие у нас не наиболее обеспеченные люди. Я уже, наверное, не в том возрасте, когда вдруг может накрыть безумную любовь. Я не зарекаюсь, но пока этой любви нет. Я не в поиске, не в статусе ищу жену", - поделился певец.
Что известно о личной жизни музыканта
Александру Положинскому 54 года. За все это время он ни разу не был женат и всегда оберегал свою личную жизнь от посторонних глаз. Несмотря на то, что ему в разные годы приписывали романы с известными украинскими певицами, сам артист неоднократно опровергал эти слухи.
В то же время музыкант не ставит крест на личной жизни. Он говорит, что не может предсказать, что будет в будущем, и не исключает, что еще может влюбиться. Однако сознательно не ищет партнершу и не ставит перед собой цель создать семью, ведь все его мысли сегодня связаны со службой и другими важными делами.