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"Очі горять". Зібров розповів, як донька пережила розставання з нареченим

19:40 23.07.2026 Чт
2 хв
Після скасування весілля дівчина схудла і розпочала нове життя
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Очі горять". Зібров розповів, як донька пережила розставання з нареченим Павло Зібров з донькою Діаною (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
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Донька Павла Зіброва Діана проходить новий етап у житті. Нещодавно вона переживала розрив із нареченим, бізнесменом Андрієм, з яким заручилася ще у 2021 році після кількох років стосунків. Після непростого періоду дівчина кардинально змінилася.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Зіброва для проєкту "Тур зірками".

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Що сказав Зібров про розрив доньки з нареченим

За словами виконавця, розставання стало випробуванням для його 29-річної доньки, адже вона перебувала у тривалих і щирих стосунках.

Артист зізнався, що спочатку бачив, як непросто їй було впоратися з емоціями. Втім, згодом вона оговталася та розквітла.

"Було ясно, що в неї на душі було не дуже добре. Вона переживала, тому що стосунки були міцні, хороші, теплі. Але зараз вона в прекрасній формі. І, можливо, завдяки тому, що вони розійшлися", - сказав він.

&quot;Очі горять&quot;. Зібров розповів, як донька пережила розставання з нареченимПавло Зібров з Діаною (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Як пояснив зірковий тато, доньці вдалося схуднути на 25 кілограмів.

"Модель! Ноги підтягнуті, посмішка, інша зачіска, очі горять. У неї розпочався новий етап життя. Вона повністю занурилася в роботу", - поділився він.

Співак зазначив, що Діана не лише змінила зовнішність, а й сфокусувалася на професійному розвитку. Вона працює над кількома проєктами.

"Вона займається татом. І монтує, і знімає, і режисер кліпу, і озвучка. Ну, дуже багато. І стиліст", - розповів Павло.

&quot;Очі горять&quot;. Зібров розповів, як донька пережила розставання з нареченимДонька Павла Зіброва (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Водночас співак наголосив, що донька зростала в родині, де завжди панували взаємоповага та підтримка. Він нагадав, що уже 33 роки перебуває у шлюбі зі своєю дружиною Мариною, тому Діана мала перед очима приклад міцної сім'ї.

"Я думаю, що в неї все попереду. Попереду нова сторінка. Ту закрили і відкрили нову", - зауважив він.

До слова, раніше в коментарі ТСН Зібров також натякнув, що кавалер виставив його доньці "неприйнятні умови". Вона не змогла погодитися, тому пішла далі.

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