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"Глаза горят". Зибров рассказал, как дочь пережила расставание с женихом

19:40 23.07.2026 Чт
2 мин
После отмены свадьбы девушка похудела и начала новую жизнь
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Глаза горят". Зибров рассказал, как дочь пережила расставание с женихом Павел Зибров с дочерью Дианой (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
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Дочь Павла Зиброва Диана проходит новый этап в жизни. Недавно она переживала разрыв с женихом, бизнесменом Андреем, с которым обручилась еще в 2021 году после нескольких лет отношений. После непростого периода девушка кардинально изменилась.

Детальнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий Зиброва для проекта "Тур зірками".

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Что сказал Зибров о разрыве дочери с женихом

По словам исполнителя, расставание стало испытанием для его 29-летней дочери, ведь она находилась в длительных и искренних отношениях.

Артист признался, что поначалу видел, как непросто ей было справиться с эмоциями. Впрочем, потом она оправилась и расцвела.

"Было ясно, что у нее на душе было не очень хорошо. Она переживала, потому что отношения были крепкие, хорошие, теплые. Но сейчас она в прекрасной форме. И, возможно, благодаря тому, что они разошлись", - сказал он.

&quot;Глаза горят&quot;. Зибров рассказал, как дочь пережила расставание с женихомПавел Зибров с Дианой (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Как объяснил звездный папа, дочери удалось похудеть на 25 килограммов.

"Модель! Ноги подтянутые, улыбка, другая прическа, глаза горят. У нее начался новый этап жизни. Она полностью погрузилась в работу", - поделился он.

Певец отметил, что Диана не только изменила внешность, но и сфокусировалась на профессиональном развитии. Она работает над несколькими проектами.

"Она занимается папой. И монтирует, и снимает, и режиссер клипа, и озвучка. Ну, очень много. И стилист", - рассказал Павел.

&quot;Глаза горят&quot;. Зибров рассказал, как дочь пережила расставание с женихомДочь Павла Зиброва (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

В то же время певец отметил, что дочь росла в семье, где всегда царили взаимоуважение и поддержка. Он напомнил, что уже 33 года состоит в браке со своей женой Мариной, поэтому Диана имела перед глазами пример крепкой семьи.

"Я думаю, что у нее все впереди. Впереди новая страница. Ту закрыли и открыли новую", - отметил он.

К слову, ранее в комментарии ТСН Зибров также намекнул, что кавалер выставил его дочери "неприемлемые условия". Она не смогла согласиться, поэтому пошла дальше.

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