Олена Лавренюк про те, як пережила нічну атаку на Київ: "Був дуже великий обсяг скла"

"Не встигла сховатися"

У ніч на 16 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами.

Перші вибухи пролунали близько першої години ночі та повторювалися ще протягом пів години.

При цьому сигнал повітряної тривоги пролунав лише за хвилину до обстрілу.

За словами Лавренюк, вона не встигла сховатися до моменту вибуху.

"Я почула вибух, і майже одразу почало сипатися скло. Усе сталося настільки швидко, що я просто не встигла зреагувати чи сховатися", - розповіла акторка.

Вона зізналася, що в перші хвилини пережила сильний шок.

"Я навіть не одразу зрозуміла, що сталося. Усвідомлення прийшло вже трохи пізніше", - зазначила знаменитість.

Олена Лавренюк показала наслідки атаки РФ (фото надане акторкою)

Що сталося з будинком

За словами артистки, найбільше постраждав хол будинку, де були встановлені великі панорамні вітражні вікна.

"На щастя, ніхто не постраждав. У нас у холі великі панорамні вітражні вікна, і вони повністю розсипалися. Це був дуже великий обсяг скла, тож пошкодило все, що було поруч. Над нашим будинком збили ракету, через що й сталися такі руйнування", - поділилася вона.

Попри пошкодження, звертатися по державну компенсацію Лавренюк не планує.

"Ні. Є люди, яким ця допомога зараз потрібніша. Ми впораємося і встановимо вікна власними силами", - пояснила акторка.

Наостанок Олена закликала українців не нехтувати власною безпекою.

"Бережіть себе. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І дуже хочеться, щоб вони завжди звучали вчасно", - наголосила вона.

Олена Лавренюк показала наслідки атаки РФ (фото надане акторкою)

Що відомо про атаку

За інформацією міської влади, наслідки російського удару були зафіксовані у Дарницькому та Святошинському районах Києва.

Станом на 16 липня у ДСНС повідомили про двох загиблих і шістьох постраждалих.

Водночас мер Києва Віталій Кличко уточнив, що жертвами атаки стали двоє людей, а кількість травмованих становить п'ять осіб.

Дані уточнювалися після ліквідації наслідків російського обстрілу.