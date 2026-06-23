"Підняли на 200 грн". Бебешко розкрив, яку пенсію отримує та як живе в Польщі

Яку пенсію отримує Володимир Бебешко

Наразі продюсер перебуває у Варшаві. За його словами, жодної фінансової допомоги як біженець від польської держави він не отримує.

Регулярним доходом для нього залишається українська пенсія, яка надходить на банківську картку.

Продюсер зізнався, що розмір виплат зріс, однак сума все одно залишається доволі скромною.

"Підняли на 200 гривень. Зараз 3500", - зазначив він.

Володимир Бебешко про пенсію (фото: facebook.com/bebesko)

Продюсер не приховує, що однієї пенсії для життя за кордоном недостатньо. Він користується заощадженнями. Саме на ці гроші живе в Польщі.

"Але у мене є свої гроші, я заробив. Витрачаю те, що лишилось. Ще трошки лишилось грошей", - поділився він.

За словами Володимира, у Польщі він живе останні три роки. Туди його привела хвороба.

"Усі знають - інсульт. Вдарило сильно. Я не ходив, не говорив, але зараз ходжу, музику пишу", - поділився він.

Водночас продюсер підкреслив, що постійно на зв'язку з Україною. Він продовжує працювати та писати пісні, але поки що не має можливості приїхати.



Що відомо про Володимира Бебешка

Нагадаємо, звукорежисер та музичний продюсер родом з міста Стрий. Широку популярність здобув завдяки роботі в телешоу "Шанс", де працював з Кузьмою Скрябіним, Наталею Могилевською та Ігорем Кондратюком.

Разом із лідером гурту "Скрябін" у 2008 році вони створили епатажний та сатиричний жіночий попгурт "Пающіє труси", який висміював тогочасні реалії шоу-бізнесу.

Володимир є молодшим братом співака, відомого під іменем Левко Дурко. Його першою дружиною була Вікторія Врадій, відома як Сестричка Віка, а другою стала джазова виконавиця Саша Бєліна, від якої у нього є донька Євгенія.