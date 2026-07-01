Помер народний артист України Микола Янченко: названо трагічну причину
Народний артист України, естрадний співак, композитор і автор численних українських пісень Микола Янченко помер у 66 років.
Що відомо про трагедію та яким було життя артиста, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.
Що відомо про смерть Миколи Янченка
Про смерть митця 1 липня повідомила його колега, співачка та зірка "Лісапетного батальйону" Наталя Фаліон.
"Пішов з життя наш друг, колега, неймовірно талановитий поет, народний артист України Микола Янченко", - написала вона в Instagram.
Про ймовірні обставни трагедії розповіла вінницька журналістка Тетяна Редько у Facebook.
"Колю, Народний Куме, як же так??? Така трагічна смерть від струму в басейні рідного обійстя у Стрижавці…" - зазначила вона.
Що відомо про смерть Янченка (скриншот)
Вшанувала пам'ять й відома співачка Ірина Федишин, для якої Микола створив чимало хітів.
"Саме він є автором моїх багатьох моїх пісень "Лише у нас в Україні", "Перелаз", "Родина", "Сумний святий вечір", - зазначила вона.
У своєму дописі вона висловила співчуття дружині артиста Наталі, синові, рідним та друзям, а також описала характер музиканта.
"Він був надзвичайно доброю, світлою, щирою людиною, яка безмежно любила Україну, українську пісню і людей. Його талант, мудрість і людяність назавжди залишаться в наших серцях", - зазначила вона.
Ірина Федишин про втрату Янченка (скриншот)
Що відомо Миколу Янченка
Співак і композитор народився 14 грудня 1959 року в селі Канава Тиврівського району Вінницької області.
Після закінчення Тульчинського культурно-освітнього училища, де здобув спеціальність режисера драматичного колективу, понад 20 років працював художнім керівником будинку культури в селі Моївка.
Активну творчу діяльність розпочав у 1990-х роках. Янченко був автором і виконавцем пісень, присвячених Україні, родині, селу та народним традиціям.
Серед найвідоміших його композицій - "Лише у нас на Україні", "Ой, чого ж ти мамо", "Наливай, кума!", "Моя родина".
У 2007 році Миколі Янченку присвоїли звання заслуженого артиста України, а у 2016 році він отримав звання народного артиста України.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram-акаунти Федишин та Фаліон, Facebook Тетяни Редько, Wikipedia.