ua en ru
Ср, 01 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Шоу бізнес »

Помер народний артист України Микола Янченко: названо трагічну причину

21:55 01.07.2026 Ср
2 хв
Співака не стало через випадок в басейні
aimg Сюзанна Аль Маріді
Помер народний артист України Микола Янченко: названо трагічну причину Микола Янченко (скриншот)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Народний артист України, естрадний співак, композитор і автор численних українських пісень Микола Янченко помер у 66 років.

Що відомо про трагедію та яким було життя артиста, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

Читайте також: Помер фронтмен Village People Віктор Вілліс

Що відомо про смерть Миколи Янченка

Про смерть митця 1 липня повідомила його колега, співачка та зірка "Лісапетного батальйону" Наталя Фаліон.

"Пішов з життя наш друг, колега, неймовірно талановитий поет, народний артист України Микола Янченко", - написала вона в Instagram.

Про ймовірні обставни трагедії розповіла вінницька журналістка Тетяна Редько у Facebook.

"Колю, Народний Куме, як же так??? Така трагічна смерть від струму в басейні рідного обійстя у Стрижавці…" - зазначила вона.

Помер народний артист України Микола Янченко: названо трагічну причинуЩо відомо про смерть Янченка (скриншот)

Вшанувала пам'ять й відома співачка Ірина Федишин, для якої Микола створив чимало хітів.

"Саме він є автором моїх багатьох моїх пісень "Лише у нас в Україні", "Перелаз", "Родина", "Сумний святий вечір", - зазначила вона.

У своєму дописі вона висловила співчуття дружині артиста Наталі, синові, рідним та друзям, а також описала характер музиканта.

"Він був надзвичайно доброю, світлою, щирою людиною, яка безмежно любила Україну, українську пісню і людей. Його талант, мудрість і людяність назавжди залишаться в наших серцях", - зазначила вона.

Помер народний артист України Микола Янченко: названо трагічну причинуІрина Федишин про втрату Янченка (скриншот)​​​​​​​

Що відомо Миколу Янченка

Співак і композитор народився 14 грудня 1959 року в селі Канава Тиврівського району Вінницької області.

Після закінчення Тульчинського культурно-освітнього училища, де здобув спеціальність режисера драматичного колективу, понад 20 років працював художнім керівником будинку культури в селі Моївка.

Активну творчу діяльність розпочав у 1990-х роках. Янченко був автором і виконавцем пісень, присвячених Україні, родині, селу та народним традиціям.

Серед найвідоміших його композицій - "Лише у нас на Україні", "Ой, чого ж ти мамо", "Наливай, кума!", "Моя родина".


У 2007 році Миколі Янченку присвоїли звання заслуженого артиста України, а у 2016 році він отримав звання народного артиста України.

Вас також може зацікавити:

На війні загинув музикант і батько трьох дітей

Помер блогер Денчик, якого мобілізували до ЗСУ

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram-акаунти Федишин та Фаліон, Facebook Тетяни Редько, Wikipedia.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Україні бракує коштів на оборону, але вихід є, - Reuters
Україні бракує коштів на оборону, але вихід є, - Reuters
Аналітика
"Сигарети на війнах були важливіші за їжу". Інтерв'ю з професором про справжню шкоду тютюну
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Сигарети на війнах були важливіші за їжу". Інтерв'ю з професором про справжню шкоду тютюну