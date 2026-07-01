Помер народний артист України Микола Янченко: названо трагічну причину

Народний артист України, естрадний співак, композитор і автор численних українських пісень Микола Янченко помер у 66 років.

Що відомо про трагедію та яким було життя артиста, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна .

Що відомо про смерть Миколи Янченка

Про смерть митця 1 липня повідомила його колега, співачка та зірка "Лісапетного батальйону" Наталя Фаліон.

"Пішов з життя наш друг, колега, неймовірно талановитий поет, народний артист України Микола Янченко", - написала вона в Instagram.

Про ймовірні обставни трагедії розповіла вінницька журналістка Тетяна Редько у Facebook.

"Колю, Народний Куме, як же так??? Така трагічна смерть від струму в басейні рідного обійстя у Стрижавці…" - зазначила вона.

Що відомо про смерть Янченка (скриншот)

Вшанувала пам'ять й відома співачка Ірина Федишин, для якої Микола створив чимало хітів.

"Саме він є автором моїх багатьох моїх пісень "Лише у нас в Україні", "Перелаз", "Родина", "Сумний святий вечір", - зазначила вона.

У своєму дописі вона висловила співчуття дружині артиста Наталі, синові, рідним та друзям, а також описала характер музиканта.

"Він був надзвичайно доброю, світлою, щирою людиною, яка безмежно любила Україну, українську пісню і людей. Його талант, мудрість і людяність назавжди залишаться в наших серцях", - зазначила вона.

Ірина Федишин про втрату Янченка (скриншот)​​​​​​​

Що відомо Миколу Янченка

Співак і композитор народився 14 грудня 1959 року в селі Канава Тиврівського району Вінницької області.

Після закінчення Тульчинського культурно-освітнього училища, де здобув спеціальність режисера драматичного колективу, понад 20 років працював художнім керівником будинку культури в селі Моївка.

Активну творчу діяльність розпочав у 1990-х роках. Янченко був автором і виконавцем пісень, присвячених Україні, родині, селу та народним традиціям.

Серед найвідоміших його композицій - "Лише у нас на Україні", "Ой, чого ж ти мамо", "Наливай, кума!", "Моя родина".



У 2007 році Миколі Янченку присвоїли звання заслуженого артиста України, а у 2016 році він отримав звання народного артиста України.