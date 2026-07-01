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Умер народный артист Украины Николай Янченко: названа трагическая причина

21:55 01.07.2026 Ср
2 мин
Певца не стало из-за случая в басейне
aimg Сюзанна Аль Мариди
Умер народный артист Украины Николай Янченко: названа трагическая причина Николай Янченко (скриншот)
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Народный артист Украины, эстрадный певец, композитор и автор многих украинских песен Николай Янченко умер в 66 лет.

Что известно о трагедии и какой была жизнь артиста, узнайте в материале РБК-Украина .

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Что известно о смерти Николая Янченко

О смерти творца 1 июля сообщила его коллега, певица и звезда "Лісапетного батальйону" Наталья Фаллион.

"Ушел из жизни наш друг, коллега, невероятно талантливый поэт, народный артист Украины Николай Янченко", - написала она в Instagram.

О возможных обстоятельствах трагедии рассказала винницкая журналистка Татьяна Редько в Facebook.

"Коля, Народный Кум, как же так??? Такая трагическая смерть от тока в бассейне родного обистья в Стрижавке…" - отметила она.

Умер народный артист Украины Николай Янченко: названа трагическая причинаЧто известно о смерти Янченко (скриншот)

Почтила память и известная певица Ирина Федишин, для которой Николай создал немало хитов.

"Именно он является автором моих многих моих песен "Лише у нас в Україні", "Перелаз", "Родина", "Сумний святий вечір", - отметила она.

В своем посте она выразила соболезнования жене артиста Наталье, сыну, родным и друзьям, а также описала характер музыканта.

"Он был чрезвычайно добрым, светлым, искренним человеком, безгранично любившим Украину, украинскую песню и людей. Его талант, мудрость и человечность навсегда останутся в наших сердцах", - отметила она.

Умер народный артист Украины Николай Янченко: названа трагическая причинаИрина Федишин о потере Янченко (скриншот)

Что известно Николаю Янченко

Певец и композитор родился 14 декабря 1959 года в селе Канава Тывровского района Винницкой области.

После окончания Тульчинского культурно-образовательного училища, где получил специальность режиссера драматического коллектива, более 20 лет работал художественным руководителем дома культуры в селе Моевка.

Активную творческую деятельность начал в 1990-е годы. Янченко был автором и исполнителем песен, посвященных Украине, семье, селу и народным традициям.

Среди самых известных его композиций - "Лише у нас на Україні", "Ой, чого ж ти мамо", "Наливай, кума!", "Моя родина".


В 2007 году Николаю Янченко присвоили звание заслуженного артиста Украины, а в 2016 году он получил звание народного артиста Украины.

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При написании материала были использованы такие источники: Instagram-аккаунты Федишин и Фалион, Facebook Татьяны Редько, Wikipedia.

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