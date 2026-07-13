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Умер звезда "Удивительной миссис Мэйзел" Джош Гризетти: друг раскрыл болезненную причину

16:52 13.07.2026 Пн
2 мин
Обстоятельства трагедии шокировали родных актера
aimg Сюзанна Аль Мариди
Умер звезда "Удивительной миссис Мэйзел" Джош Гризетти: друг раскрыл болезненную причину Джош Гризетти (фото: Getty Images)
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Американский актер театра и телевидения Джош Гризетти, известный по роли в сериале "Удивительная миссис Мэйзел", умер в 44 года. По словам его друга, он самостоятельно отобрал собственную жизнь.

Как сообщает РБК-Украина, больше о трагедии рассказал коллега Роб Макклюр в Instagram.

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Что известно о смерти

Макклюр опубликовал эмоциональный пост, в котором поделился болью от потери. По его словам, актер наложил на себя руки в пятницу.

"Я еще не готов даже пытаться это понять. Мое сердце сейчас с его женой Маккензи и семьей, которые пытаются пережить эту реальность", - написал он.

Актер вспомнил годы их дружбы и совместной работы.

"Одни из моих любимых воспоминаний связаны именно с ним: мы годами играли братьев на сцене, я видел, как он вдохновлял студентов, а также имел честь быть свидетелем на его свадьбе", - отметил Макклюр.


В конце обращения он добавил, что они с женой не могут оправиться от потери.

"Мы с Мэгги несказанно разбиты. Сообщества по всему миру уже никогда не будут такими без него. Мы любим тебя, Джош. Это катастрофическая потеря. Информацию о церемонии прощания сообщим впоследствии", - написал друг актера.

Других подробностей об обстоятельствах смерти Гризетти пока не обнародовали.

Умер звезда &quot;Удивительной миссис Мэйзел&quot; Джош Гризетти: друг раскрыл болезненную причинуГризетти умер в 44 года (кадр из фильма "Хорошая боротьба")

Чем запомнился Джош Гризетти

Наибольшую популярность актер получил благодаря роли Ральфа Эмерсона в пятом сезоне сериала "Удивительная миссис Мэйзел".

Также он сыграл в комедийном сериале "Рыцари процветания" (The Knights of Prosperity), где работал вместе с Доналом Логом и Софией Вергарой.

Кроме работы на телевидении, Гризетти был известным бродвейским актером и преподавателем музыкального театра. Ему было 44 года.

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