Помер зірка "Дивовижної місіс Мейзел" Джош Грізетті: друг розкрив болісну причину

Що відомо про смерть

Макклюр опублікував емоційний допис, у якому поділився болем від втрати. За його словами, актор наклав на себе руки у п’ятницю.

"Я ще не готовий навіть намагатися це зрозуміти. Моє серце зараз із його дружиною Маккензі та родиною, які намагаються пережити цю реальність", - написав він.

Також актор пригадав роки їхньої дружби та спільної роботи.

"Одні з моїх найулюбленіших спогадів пов’язані саме з ним: ми роками грали братів на сцені, я бачив, як він надихав студентів, а також мав честь бути свідком на його весіллі”, - зазначив Макклюр.



Наприкінці звернення він додав, що вони з дружиною не можуть оговтатися від втрати.

"Ми з Меггі невимовно розбиті. Спільноти по всьому світу вже ніколи не будуть такими без нього. Ми любимо тебе, Джош. Це катастрофічна втрата. Інформацію про церемонію прощання повідомимо згодом", - написав друг актора.

Інших подробиць щодо обставин смерті Грізетті наразі не оприлюднили.

Грізетті помер у 44 роки (кадр з фільму "Хороша боротьба")

Чим запам’ятався Джош Грізетті

Найбільшу популярність актор здобув завдяки ролі Ральфа Емерсона у п’ятому сезоні серіалу "Дивовижна місіс Мейзел".

Також він зіграв у комедійному серіалі "Лицарі процвітання” (The Knights of Prosperity), де працював разом з Доналом Логом та Софією Вергарою.

Окрім роботи на телебаченні, Грізетті був відомим бродвейським актором і викладачем музичного театру. Йому було 44 роки.