Помер зірка "Шаленого Макса" К'єлл Нільссон: життя актора забрала важка хвороба

Боротьба з хворобою та лікування

За інформацією родини, протягом останніх чотирьох із половиною років Нільссон жив із термінальною стадією ниркової недостатності та регулярно проходив діаліз тричі на тиждень.

Хворобу йому діагностували у 2022 році, і вже тоді лікарі давали невтішні прогнози, однак він прожив значно довше завдяки лікуванню та витривалості.

Сила волі та останні роки життя

Близькі розповідають, що через проблеми з судинами пересадка нирки була неможливою, а актор переніс кілька складних операцій на ногах і свідомо відмовився від ампутації.

Попри це, він зберіг здатність пересуватися завдяки тренуванням і наполегливості, за що його називали "ходячим дивом".

"Він довів, що експерти помилялися, коли став достатньо сильним, щоб просто піти. Навіть в останні дні його життя багато лікарів не могли до кінця пояснити, як йому це вдалося. Його називали "ходячим дивом". Але це було не диво. Це була невпинна рішучість, віра в себе та надзвичайна сила волі", - йдеться в дописі родини актора.

Родичі підкреслили, що його сила волі та рішучість дозволили йому прожити значно довше, ніж прогнозували лікарі.

"Минулої неділі, після тривалих роздумів, К'єлль ухвалив рішення повернути собі контроль над болем і тілом, припинивши діаліз. У четвер, 2 липня, він мирно помер уві сні в оточенні своїх синів. Дні, що передували його смерті, були сповнені радості, вдячності та спокою", - йдеться у дописі.

Що ще відомо про К'єлла Нільссона

Актор народився 1949 року в шведському Гетеборзі та спочатку будував кар'єру як професійний важкоатлет. Згодом він представляв Швецію на міжнародному рівні та працював тренером, зокрема готував олімпійську збірну.

Переїхавши до Австралії, він поступово перейшов у кіноіндустрію, де отримав найвідомішу роль - Лорда Гумунгуса у фільмі "Шалений Макс 2: Воїн дороги".

Також він з’являвся в інших кінопроєктах і телевізійних роботах, поєднуючи акторство з діяльністю в бізнесі.

У приватному житті був одружений з акторкою Кейт Фергюсон, з якою пов’язують його переїзд та новий етап кар'єри.

Останні роки життя він присвятив боротьбі з важкою хворобою нирок, яку діагностували у 2022 році. Попри серйозні прогнози лікарів, він прожив із діагнозом кілька років і залишався фізично активним. Його згадують як людину з винятковою силою волі та спортивною дисципліною.