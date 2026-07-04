Умер звезда "Безумного Макса" Кьелль Нильссон: жизнь актера унесла тяжелая болезнь

Борьба с болезнью и лечение

По информации семьи, за последние четыре с половиной года Нильссон жил с терминальной стадией почечной недостаточности и регулярно проходил диализ трижды в неделю.

Болезнь ему диагностировали в 2022 году, и уже тогда врачи давали нелестные прогнозы, однако он прожил гораздо дольше благодаря лечению и выносливости.

Сила воли и последние годы жизни

Близкие рассказывают, что из-за проблем с сосудами пересадка почки была невозможна, а актер перенес несколько сложных операций на ногах и сознательно отказался от ампутации.

Несмотря на это, он сохранил способность передвигаться благодаря тренировкам и упорству, за что его называли "ходячим чудом".

"Он доказал, что эксперты ошибались, когда стал достаточно сильным, чтобы просто пойти к концу пояса." Даже в последние дни его жизни многие врачи. чудом". Но это было не чудо. Это была неустанная решимость, вера в себя и чрезвычайная сила воли", - говорится в публикации семьи актера.

Родственники подчеркнули, что его сила воли и решимость позволили ему прожить гораздо дольше, чем прогнозировали врачи.

"В минувшее воскресенье, после длительных раздумий, Кьелль принял решение вернуть себе контроль над болью и телом, прекратив диализ. В четверг, 2 июля, он мирно умер во сне в окружении своих сыновей. Дни, предшествовавшие его смерти, были исполнены радости, благодарности и покоя", - говорится в посте.

Что еще известно о Кьелле Нильссоне

Актер родился в 1949 году в шведском Гетеборге и сначала строил карьеру как профессиональный тяжеловес. Впоследствии он представлял Швецию на международном уровне и работал тренером, в частности, готовил олимпийскую сборную.

Переехав в Австралию, он постепенно перешел в киноиндустрию, где получил самую известную роль - Лорда Гумунгуса в фильме "Безумный Макс 2: Воин дороги".

Также он появлялся в других кинопроектах и телевизионных работах, объединяя актерство с деятельностью в бизнесе.

В частной жизни был женат на актрисе Кейт Фергюсон, с которой связывают его переезд и новый этап карьеры.

Последние годы жизни он посвятил борьбе с тяжелой болезнью почек, диагностированной в 2022 году. Несмотря на серьезные прогнозы врачей, он прожил несколько лет с диагнозом и оставался физически активным. Его упоминают как человека с исключительной силой воли и спортивной дисциплиной.