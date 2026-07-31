Повернення рекордсменки: нарешті розкрито ім'я першої тренерки нового "Голосу країни"

Повернення після тривалої перерви

Першою тренеркою 14-го сезону "Голосу країни" стала народна артистка України Тіна Кароль. Для співачки це буде вже дев'ятий сезон у тренерському кріслі вокального проєкту. Її повернення стало приємною новиною для шанувальників шоу, які після анонсу нового сезону активно просили знову побачити артистку серед наставників.

Сама Тіна Кароль зізналася, що повертається на проєкт із почуттям ностальгії та особливим ставленням до шоу.

"Я повертаюся в "Голос" з настроєм ностальгії, рідного дому та улюбленої програми. Тієї, яка дарує надію, окрилює людей і відкриває народні голоси. Сьогодні ми почуємо історії, які будуть зворушувати, надихати, надавати сили продовжувати бути. Я впевнена: "Голос країни" об’єднає своїх людей", - прокоментувала своє повернення артистка.

Рекордна кількість перемог

За роки участі в шоу команда співачки тричі здобувала перемогу в дорослій версії проєкту. Її підопічними-переможцями ставали Антон Копитін у п'ятому сезоні, Олександр Клименко у сьомому та Роман Сасанчин у десятому.

Крім того, Тіна Кароль двічі приводила своїх учасників до перемоги в "Голосі. Діти" - це рекордний результат серед тренерів української версії вокальної франшизи.

Імена інших тренерів нового сезону планують оголосити згодом. Ведучими шоу традиційно залишаться Юрій Горбунов і Катерина Осадча.

Тим часом охочі ще можуть спробувати потрапити на сцену "Голосу країни-14". Кастинг відкритий для всіх, кому виповнилося 16 років, при цьому верхньої вікової межі немає. Подати заявку на участь можна до 31 серпня, заповнивши анкету на офіційному сайті проєкту.



Прем’єра 14-го сезону "Голосу країни" запланована на цю осінь на телеканалі "1+1 Україна".