Принц Гаррі в обіймах дітей: Меган Маркл показала рідкісне фото

Меган Маркл опублікувала рідкісне сімейне фото, на якому принц Гаррі в обіймах дітей у домашній атмосфері. Публікацію вона присвятила Дню батька, який відзначили вчора, 21 червня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.
На фото принц Гаррі позує разом із дітьми у невимушеній домашній атмосфері. Герцог стоїть на колінах та обіймає сина й доньку, які буквально обсіли батька з обох боків. Гаррі усміхається, не приховуючи радості від часу, проведеного з родиною.
Лілібет ніжно притиснулася до тата з одного боку. Для фото дівчинка обрала світлий літній комплект, а її образ доповнили сонцезахисні окуляри та рюкзак у вигляді жирафа.
Тим часом Арчі обійняв батька за шию з іншого боку. Хлопчик позував у шортах і футболці зі спортивним принтом.
Кадр показав принца Гаррі далеко від офіційних заходів і королівських обов'язків - просто як люблячого батька у колі найрідніших людей.
Меган Маркл також додала до публікації зворушливе привітання з нагоди Дня батька.
"Вони такі щасливі, що мають тебе. Ми всі щасливі. З Днем батька нашого єдиного і неповторного", - написала вона.
Меган Маркл і принц Гаррі вперше зустрілися на початку липня 2016 року через спільного знайомого. Спочатку пара не афішувала свої стосунки та намагалася тримати їх у приватності.
Згодом Гаррі зізнавався, що під час подорожі до Ботсвани відчув, що Меган є його "спорідненою душею". У листопаді 2017 року вони оголосили про заручини, а вже 19 травня 2018 року офіційно стали подружжям.
6 травня 2019 року в пари народився син Арчі, а у червні 2021 року - донька Лілібет.
Із 2020 року Меган і Гаррі мешкають у США разом із дітьми. Їхні стосунки з британською королівською родиною суттєво змінилися після рішення скласти королівські обов’язки.