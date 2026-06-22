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Принц Гарри в объятиях детей: Меган Маркл показала редкое фото

12:58 22.06.2026 Пн
2 мин
В этом семейном моменте скрыто больше, чем кажется на первый взгляд
aimg Катерина Собкова
Меган Маркл (фото: Getty Images)

Меган Маркл опубликовала редкое семейное фото, на котором принц Гарри в объятиях детей в домашней обстановке. Эту публикацию она посвятила Дню отца, который отмечали вчера, 21 июня.

Меган Маркл показала принца Гарри с детьми

На фото принц Гарри позирует вместе с детьми в непринужденной домашней обстановке. Герцог стоит на коленях и обнимает сына и дочь, которые буквально окружили отца с обеих сторон. Гарри улыбается, не скрывая радости от времени, проведенного с семьей.

Лилибет нежно прижалась к папе с одной стороны. Для фото девочка выбрала светлый летний комплект, а ее образ дополнили солнцезащитные очки и рюкзак в виде жирафа.

Тем временем Арчи обнял отца за шею с другой стороны. Мальчик позировал в шортах и футболке со спортивным принтом.

Кадр показал принца Гарри вдали от официальных мероприятий и королевских обязанностей - просто как любящего отца в кругу самых близких людей.

Принц Гарри, Арчи и Лилибет (фото: instagram.com/meghan)

Меган Маркл также добавила к публикации трогательное поздравление по случаю Дня отца.

"Они так счастливы, что у них есть ты. Мы все счастливы. С Днем отца, нашего единственного и неповторимого", - написала она.

Что известно об отношениях Меган и Гарри

Меган Маркл и принц Гарри впервые встретились в начале июля 2016 года благодаря общему знакомому. Сначала пара не афишировала свои отношения и старалась сохранить их в тайне.

Впоследствии Гарри признавался, что во время поездки в Ботсвану почувствовал, что Меган - его "родственная душа". В ноябре 2017 года они объявили о помолвке, а уже 19 мая 2018 года официально стали супругами.

6 мая 2019 года у пары родился сын Арчи, а в июне 2021 года - дочь Лилибет.

С 2020 года Меган и Гарри живут в США вместе с детьми. Их отношения с британской королевской семьей существенно изменились после решения сложить королевские обязанности.

Меган, принц Гарри и Лилибет (фото: instagram.com/meghan)

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