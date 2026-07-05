Принц Гаррі вирушить до Великої Британії без Меган та дітей: що зірвало сімейну поїздку

Що відомо про візит принца Гаррі до Великої Британії

Ще в середині червня стало відомо, що герцог Сассекський збирається відвідати Батьківщину з нагоди наступного сезону "Ігор нескорених" (Invictus Games).

Подейкували, що цього разу він сподівався привезти Меган Маркл, син Арчі та доньку Лілібет. Остання ще жодного разу не була в країні.

Втім, тепер в медіа лунають заяви про зміни в планах. Причиною стало питання безпеки. Начебто прохання про посилення заходів безпеки було відхилено.

Після відмови від обов'язків старших членів королівської родини у 2020 році державну охорону для Гаррі та його дружини було скасовано. Він намагався відвоювати це право у суді, але марно.

Меган та Гаррі з донькою (фото: instagram.com/meghan)

Коли відбудеться візит та чи є шанс на появу Меган та дітей

Подорож має розпочатися у понеділок, 6 липня. Представники з команди принца зазначили, що родина не поїде з ним до Лондона, але є ймовірність, що вони приєднаються до під час поїздок до інших регіонів.

Герцог не приховує, що для нього важливі родинні корені. Він хоче, аби діти пізнали англійську сторону свого батька. Втім, безпека наразі понад усе.

"Існують реальні й серйозні загрози, і він не наражатиме свою сім’ю на небезпеку", - заявило джерело.

Зазначається, що король Чарльз III нібито пропонував синові оселитися на час візиту у приватних апартаментах в Букінгемському палаці або Віндзорському замку. Невідомо, чи Гаррі погодився на пропозицію.

Нагадаємо, з 2020 року герцоги Сассекські проживають у США, де у них у 2021-му народилася донька Лілібет. Дівчинці вже 5 років, а її брату Арчі - 7. Діти ще не були на Батьківщині тата у свідомому віці, хоча хлопчик там народився.